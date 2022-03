Todo lo que necesitas para una perfecta fiesta de Oscar

¿Ya estás preparando todo para disfrutar el domingo? Para muchas personas, la entrega de los premios Óscar es como su Super Bowl, la esperan ansiosamente todo el año; mientras que para otros, es sencillamente un pretexto para recibir a los amigos en casa y armar una buena fiesta o reunión.

Si estás pensando organizar algo así, lo mejor es que no te compliques mucho y puedas disfrutar tú también de la entrega sin andar corriendo y sirviendo de aquí para allá. Pon la mesa estilo buffet, dispón de un bar tipo cada-quien-se-sirve-su-bebida y ¡prepárate para emocionarte, enojarte y decepcionarte junto con los demás!

Aquí te compartimos tres recetas que te solucionarán el menú completo.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

Para botanear

Puedes acompañar este delicioso queso con boles de papitas, cacahuates, nueces y botana mixta.

QUESO RICOTTA HORNEADO

Ingredientes

(Para 12 porciones)

3 tazas de queso ricotta

2 cdas de hierbas frescas bien picadas (albahaca, cebollín, perejil, etcétera)

1 pizca de sal de mar

6 cdas de aceite de olivo extra virgen

Preparación

Precalienta el horno a 200 grados, en un bol pequeño, mezcla el queso con las hierbas picadas y la sal. Engrasa un molde mediano con aceite de olivo y coloca ahí la mezcla de queso, al final esparce una cucharada de aceite de olivo sobre la mezcla. Hornea por 20 minutos, el queso debe quedar ligeramente dorado por encima y burbujeante, si no es así, regrésalo al horno unos minutos más. Sácalo del horno, desmolda si lo prefieres, pero no es necesario. Vierte encima el resto del aceite, acompaña con galletas saladas de distintos tipos.

(FOTO TOMADA DE MON PETIT CHOU PHOTOGRAPHY PARA FLICKR)

El plato fuerte

Dale la oportunidad a tus invitados de prepararse sus propios baguettes, sandwiches o tostas o tapas. Lo más importante es el equilibrio perfecto.

ÉPICA TABLA DE QUESOS Y CARNES FRÍAS

(para 12 personas)

Ingredientes:

-Untables y condimentos

Mayonesa

Mostaza amarilla tradicional

Mostaza dijon

Tapenade

Mantequilla

Aceite de olivo

Pesto

Mermelada de higo o chabacano

Aceitunas verdes y negras rellenas, sin hueso

-Carnes

Jamón de pierna

Prosciutto o jamón serrano

Salami

Pepperoni

Paté

-Quesos

De cabra

Queso azul como Roquefort o Gorgonzola

Manchego tradicional y español

Gruyère

Brie o Camembert

-Panes y galletas

Baguette tradicional y reposado

Hogaza de pan rústico

Hogaza de pan de centeno

Hogaza de pan negro

Galletas saladas de distintos tipos

Palitos de pan

-Frutas y nueces

Manzanas

Duraznos

Melón

Ciruela

Higos

Fresas

Uvas

Moras

Nueces pecanas

Nueces de Castilla

Pistaches

Nueces de la India

Semillas de girasol

Preparación

Pide las carnes y los quesos --menos el brie o camembert- rebanados desde que los compres en el súper o en la salchichonería. Dispón los untables en distintos contenedores con su respectiva espátula (o similar) para untar. No rebanes sino las frutas que son complicadas de hacerlo en la mesa, como el melón. No olvides colocar por lo menos un par de cuchillos para la fruta. Corta el camembert o brie en rebanadas triangulares. Rebana la mitad de las hogazas de pan y deja la otra mitad sin rebanar, pero con un cuchillo serrado para pan a la mano.

Coloca las nueces y los palitos de pan en distintos cuencos.

En una o varias tablas, acomoda todo lo más estéticamente posible excepto los untables, que tendrán que acomodarse a un lado. Los quesos deben ir de suaves a duros. Explica a tus invitados qué es cada cosa o haz pequeños letreros explicativos ¡ y listo!

(FOTO TOMADA DE IG @PASTAMSI_TATLAR)

El postre

Y para terminar, en lugar de complicarte al servir el pastel, prepara estas deliciosas trufas hechas de pastel red velvet.

TRUFAS DE RED VELVET

(para 30 trufas)

Ingredientes

1 caja de mezcla para pastel red velvet

1 lata de betún blanco pre hecho

1/2 kilo de chocolate blanco Turín de alta repostería

Chispas de chocolate, de colores, chochitos, migajas de pastel o lo que quieras para decorar

Preparación

Hornea el pastel según las instrucciones de la caja, una vez horneado, deja que se enfríe completamente. En un bol grande, desbarata por completo el pastel con las manos, no lo aplastes demasiado, solo desmorona. Reserva unas 4 cucharadas si vas a adormar las trufas con las migajas. Mezcla con una espátula de hule el pastel desmoronado con tres cuartas partes de la lata de betún en el mismo bol hasta que puedas formar bolitas no demasiado húmedas o grasosas. Si la mezcla está un poco seca, añade más betún hasta que alcance la consistencia deseada. Con un cortador de bolitas de fruta, haz bolitas de masa y con tus manos hazlas totalmente redondas. Cubre una charola de hornear con papel aluminio, colócalas ahí y refrigera. En un bol, coloca el chocolate blanco picado en cuadros, baja la potencia del microondas y ponlo a derretir por 30 segundos, sácalo, remuévelo con una cuchara y prueba la temperatura (verlo no es un buen indicador), no debe estar más caliente que tu labio inferior. Si no se ha derretido, repite el mismo procedimiento por 30 segundos más, las necesarias hasta que se derrita completamente; si prefieres, derrítelo en baño maría, es más fácil controlar la temperatura. Saca las bolitas y sumérgelas una por una en el chocolate hasta que queden bien cubiertas. Vuélvelas a colocar en la charola con espacio entre sí, cubre las bolitas con chispas de chocolate, los chochitos o las migajas. Refrigera unos 20 minutos y ¡estarán listas para servirse!