Tipos de tortillas saludables

Nada hay más imprescindible para un mexicano que comer con tortillas, si no lo hacemos, la comida "no nos sabe". El problema es que, como todo lo que es delicioso, aunque no son súper engordadoras, las tortillas no son exactamente "light". Aunque una tortilla tiene en promedio solo 60 calorías, éstas son como las papitas, es casi imposible comer solo una.

Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, cada mexicano come en promedio nueve tortillas, lo cual quiere decir que, solo con este alimento consumimos 540 calorías diarias. Y aunque sí aportan beneficios a la salud, ya que contienen fibra, calcio y antioxidantes y no contienen gluten, si las comemos en exceso pueden provocar un considerable aumento de peso.

De unos años acá se han popularizado las tortillas que se hacen con masa de maíz y otros ingredientes --o solo de otros ingredientes, no de maíz ni de trigo, como las de harina--, lo que las hace más ligeras y también más saludables. Aquí te compartimos algunas de ellas para que consideres cambiarlas por las tradicionales.

(FOTO TOMADA DE COMMONS)

TORTILLAS DE NOPAL

Este tipo de tortilla nació en Zacatecas gracias a la abundancia de cultivo de nopal, se hacen mezclando masa nixtamalizada con harina de nopal. De acuerdo con una investigación del Instituto Politécnico Nacional, estas tortillas son ricas en fibra, ayudan a bajar los niveles altos de colesterol y pueden ayudar a controlar la diabetes.

Estas tortillas también aportan vitaminas y minerales como: calcio, hierro, niacina, riboflavina, proteínas vegetales, vitaminas A, B, B2, C y K, potasio, fibra y sodio.

Son muy buenas para quienes buscan mantener un peso saludable o perder kilos, pues se ha calculado que cada una aporta más o menos 20 calorías.

Hoy en día es muy fácil conseguirlas --incluso empaquetadas-- en prácticamente cualquier supermercado y mercado.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

TORTILLAS DE AVENA

Las tortillas de avena, hechas con avena molida, agua y alguna grasa como aceite o mantequilla --aunque también pueden hacerse sin grasa--, tienen un sabor y textura parecidos a los de las tortillas de harina, pero son mucho más sanas, aunque igual de deliciosas, pueden comerse con relleno dulce o salado.

Aunque contienen 60% de carbohidratos, son muy "llenadoras", por lo que comes menos cantidad. Contienen mucha fibra, lo que ayuda con la digestión y con el control de peso. Además, tienen avenantramidas, polifenoles de la avena que son antioxidantes benéficos para el sistema cardiovascular. También disminuyen el azúcar en la sangre y reducen el colesterol malo. Además, ayudan a construir músculo si haces ejercicio rutinariamente.

La avenina que contiene la avena posee un efecto tranquilizante y sedante que ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad. Contiene hierro, que ayuda a que el organismo se recupere de una anemia; así como vitaminas del grupo B y minerales como fósforo, hierro y zinc.

Son menos fáciles de encontrar que las tortillas de nopal, pero es sencillo hacerlas, especialmente si se tiene una máquina para hacer tortillas.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

TORTILLAS CON LINAZA O DE LINAZA

En este caso, hay tortillas con linaza y tortillas de linaza. Las primeras normalmente son las tortillas de nopal a las que se añaden semillas de chía o linaza para proveer de aún más propiedades nutricionales.

La linaza es una buena fuente de fibra, contiene vitaminas B1, B2 y B6, cobre, fósforo, magnesio y manganeso que ayudan a fortalecer el sistema inmunitario, el sistema nervioso, ayudan a los huesos y al corazón. Es rica en omega 3 y omega 6, y ayuda a reforzar el colesterol bueno al tiempo que reduce los niveles de colesterol malo.

Las tortillas hechas solo con linaza, además de proveer de los beneficios antes descritos, son ideales para quienes siguen la dieta keto o cetogénica.

Las tortillas de nopal con linaza o chía son fáciles de conseguir en cualquier supermercado, no así las tortillas de linaza, aunque hay muchas recetas en internet. También pueden conseguirse en algunos sitios web especializados.