Receta de tarta de yogurt griego y frutas

Ya hemos hablado sobre las ventajas de consumir el yogurt griego y sus propiedades nutrimentales. Aunque su principal consumo es acompañado de frutas, para el desayuno, por ejemplo, también es un excelente ingrediente para preparar otros platillos.

Hoy traemos un postre, porque todos amamos los postres, que además de fácil de preparar, no requiere horno, ideal para todos los solteros, quienes buscan ahorrar —por el alto costo de gas—, quienes no tiene tiempo y los flojos y miedosos, que no nos gustan prender el horno y escombrarlo de todo lo que tenemos en él guardado.

Esta tarta es muy sencilla en su elaboración y en poco tiempo está listo. Incluso si te llegaron visitas de improviso.

Foto Pexels

Ingredientes

625 gramos de yogurt griego sin azúcar

400 ml de nata líquida especial para montar

200 gramos de azúcar o sustituto, dependiendo el gusto

15 gramos de grenetina sin sabor

120 g de galletas María

50 gramos de mantequilla

Preparación

Tritura las galletas hasta que queden hechas polvo y agrega la mantequilla derretida. Mezcla hasta que ambos ingredientes se incorporen y se forme una masa.

Sobre un molde, tapízalo con la mezcla de las galletas y la mantequilla, ya que nos va servir de base para la tarta. Mételo al refri a enfriar.

En un recipiente a fuego bajo coloca la nata líquida y vierte el azúcar. Aparte, disuelve la grenetina en un vaso de agua hasta que se hidrate.

Luego de 10 minutos, agrega la grenetina a la mezcla que está a fuego bajo y revuelve. No permitas que la mezcla hierva.

Retira del fuego y deposita la mezcla caliente en un bowl y mézclalo con el yogurt griego. Puedes hacerlo en la batidora o licuadora.

Una vez incorporados todos los ingredientes, vierte con cuidado sobre el molde que metiste al refrigerador.

Distribuye con cuidado la mezcla con la ayuda de una miserable.

Regresa el molde al refrigerador por unos 15 o 20 minutos.

Nuevamente, retíralo de la nevera. Comprueba que la mezcla tome cuerpo y consistencia para después decorarlo con algunas de tus frutas preferidas. También puedes hacerlo con alguna mermelada.

Regrésalo al refrigerador para que termine de cuajar unas tres horas más.