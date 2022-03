¿Qué es el famoso 'pastor negro'?

Prácticamente no hay un mexicano que no tenga un taco favorito y tampoco hay chilango al que no le gusten los tacos al pastor. Originados por la fusión de la shawarma libanesa y la cocina mexicana, los tacos de trompo o al pastor son, si cabe, el plato que más distingue a la cocina chilanga.

Una enorme cantidad de filetes de carne de cerdo enchilado se van ensartando, uno encima de otro, en un soporte metálico que gira frente a una parrilla vertical. A medida que se le van dando vueltas al 'trompo' frente al fuego, la carne se va cocinando. Para hacer los tacos, el taquero rebana en forma vertical la pila de carne y los trocitos van cayendo sobre --generalmente-- dos tortillas, 'por si se rompe una' , de esta manera se va creando la famosa forma de trompo, que, muchas veces, está coronado por un trozo de piña o una cebolla.

Hace unos cuantos años, el chef yucateco Roberto Solís, se decidió a poner una taquería en Mérida, y queriendo ofrecer algo distinto a su clientela, decidió hacer un trompo de pastor, pero, en lugar de ofrecer la tradicional carne enchilada roja, para hacer algo novedoso, optó por marinarla con el llamado recado negro, un adobo tradicional yucateco que se usa mucho en la cocina del sureste, sobre todo para cocinar el relleno negro, un plato típico de la zona.

El recado negro, al igual que el adobo de pastor, no se hace con una receta única, cada cocinero tiene sus variantes para crear esta pasta, pero los ingredientes básicos son una combinación de especies, chile ancho, ajo, clavo de olor, pimienta de Jamaica, canela, orégano, achiote y vinagre blanco, y es, por supuesto, lo que le da su característico color a esta nueva versión del pastor. La receta del chef Solís, es única y secreta.

GRACIAS A NETFLIX

Hace un par de años, la plataforma de streaming Netflix estrenó la serie "Las crónicas del taco", y al estar grabándola, se descubrieron los tacos de pastor negro en una taquería de Monterrey. Investigando, se descubrió que eran de la autoría de Roberto, quien originalmente los presentó en un evento de chefs llamado Hokolvuh, de donde emigraron hasta Monterrey. Según reveló a 'Jornada Maya', él se enteró de que estaban haciendo sus tacos en la capital neoleonesa más o menos un año después del evento. Finalmente, con toda justicia, es Solís quien los presenta en la serie.

SU LUGAR

Roberto Solís ofrece estos tacos en 'Kisin', una taquería en Mérida con opciones más gourmet que las tradicionales. "Kisin es una opción para la gente que quiera experimentar algo diferente, que quieran sentir una explosión de un sabor diferente; muy arraigado a Yucatán pero a la vez 'chilango' y con otras opciones ricas y sabrosas" dijo el chef a 'Jornada Yucatán'.

En su taquería, el pastor negro se complementa con salsas muy especiales de chile xcatic, habanero, tomate verde, almendra, cacahuate, yoghurt griego, chicharrón molido, chile guajillo y pasilla; además, los tacos son de tortillas hechas a mano, lo cual quiere decir que probar estos tacos en su lugar de origen debe ser una experiencia muy especial.

OTRAS VARIANTES

Por supuesto, la difusión gracias a Netflix fue tal, que muchas taquerías han lanzado en todo el país sus propias versiones, aunque no se apeguen en nada a la del chef Solís y, lamentablemente, Kisin no tiene sucursal en la CDMX. Otros lugares de tradición yucateca en cambio, sí ofrecen aquí los tacos hechos con recado negro.

Existe, por dar un ejemplo, la Taquería Pastor Negro, donde los tacos se preparan ¡con mole oaxaqueño! Hay otras versiones que se hacen incluso con chocolate, pero, ahora ya sabes cual es la receta original para que puedas elegir ¡con todo conocimiento de causa!