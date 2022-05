Cuando está haciendo el calor de infierno que actualmente se siente en la CDMX, los chilangos no tenemos el consuelo de la brisa marina y, a veces, ni siquiera de un vientecito que alivie el intenso calor o despeje la contaminación que, por alguna u otra razón, hace que el clima se sienta todavía más caliente, por no hablar del tráfico del terror.

Así que ¿hacia dónde podemos voltear para tener un poco de consuelo? No tendremos playas ¡pero sí tenemos más de una maravillosa heladería! La enorme ventaja de una ciudad de este tamaño es que existe el suficiente espacio para que haya de-to-do y es así que en la CDMX podemos encontrar desde las más tradicionales nieves de garrafa y de carrito hasta los gelatos más sofisticados y gourmet, sin olvidarnos de los ricos helados con alcohol ¡básicamente un coctel en un cono!

Vete preparando para deshacerte del calor de la forma más deliciosa, con un rico helado de tu sabor favorito.

Nevería Roxy

Esta tradicional nevería existe desde 1946 y es apenas en los últimos años que este negocio familiar se ha decidido a salirse de la Condesa y abrir más sucursales en otros rumbos de la ciudad como Prado Norte o el Pedregal.

En este lugar podrás encontrar ricos sabores muy mexicanos como el de mamey o zapote, y otros sencillamente deliciosos como coco kahlúa, plátano, cereza o rompope. También hay las combinaciones retro de las fuentes de sodas de otros tiempos como el Banana Split o el Tres Marías. La textura de sus helados es ligera y más lechosa que cremosa, muy, muy rica, y de las nieves o sorbetes, súper fresca.

Lo padre aquí es que puedes pedir un cono con dos y hasta tres bolitas mini para disfrutar de más de un sabor. ¿Una cualidad más? ¡Los precios son súper accesibles!

Tamaulipas 161, Condesa y otras sucursales.

Helados Dolphy

"¿Quée?" te preguntarás "¿qué hace en esta lista una nevería tíiiipica? ¿qué sigue? ¿La Michoacana?", pero dame chance de contarte una bella historia antes de reclamar. Hace muchos, muchos años, vivía en Guadalajara un señor estadounidense que creó unas deliciosas heladerías estilo USA en aquella hermosa ciudad de provincia. Estos helados, llamados Bing, eran legendarios por sus maravillosos sabores al estilo gringo como Choco Rocas (Rocky Road), Espuma de Ángel y el mejor Choco Chip que hayas probado en tu vida, no había niño (ni adulto) chilango que fuera de visita y se resistiera a probarlos.

Con el tiempo, el señor en cuestión vendió sus heladerías --espero que muy caras-- las cuales, tristemente, al poco tiempo tronaron como ejotes; les faltaba el "gringo magic touch".

Pero, para nuestra suerte, el señor conservó sus recetas y sí, adivinaste, el antiguo Bing es el actual Dolphy, y si no me crees que sus helados son deliciosos, prueba por pura curiosidad su Choco Rocas y me cuentas...

Helados Casa Morgana

No dejes que la cola te desanime, en este lugar podrás probar algunos de los sabores de helado más ricos de tu vida, te lo garantizo. El menú cambia semanalmente y te ofrece ocho posibilidades, cuatro de crema y cuatro de agua.

Disfruta de sabores como Mazapán con chocolate, Canela --un gran favorito--, Fior di latte, Calabaza o la locura de Pan de muerto, que, sí, sabe 100% a pan de muerto ¡una maravilla!

Los sorbetes no se quedan atrás, con opciones como Moras, Limón y chía o Piña con romero, entre muchas más. Como ya te advertimos, la cola es larga pero vale toda la pena, ármate de paciencia y disfruta la atmósfera especial de la colonia Juárez.

Milán 36, Col. Juárez

Helado Obscuro Lab

Si lo que quieres es experimentar, probar o regresar a los helados con alcohol, este es tu lugar, aunque la verdad sus sabores sin alcohol también son ricos. Un concepto que parecía una moda pasajera se ha ido consolidando gracias a que sus helados realmente están muy ricos.

Puedes probar el Dulce diablo, de sangrita, toronja y mezcal; el Dark Vader, de chocolate oscuro con licor de cacao y vodka; Pink pony, de fresa, pimienta rosa, licor de moras y vodka, así como los especiales de temporada.

Otra ventaja es que ya no hay las colas de antaño, excepto, claro, en fin de semana. Y aunque no lo creas ¡sí están pegadores!

Orizaba 203, Roma Norte.

Joe Gelato

Esta gelateria en la Juárez ofrece helados 100% naturales y artesanales con toques mexicanos, cuenta con Certificato di Eccellenza Gelato Naturale que garantiza que utilizan ingredientes naturales y es la única heladería en la ciudad que cuenta con esta distinción.

Si hay algo que caracteriza a Joe Gelato son sus exóticos sabores que cambian constantemente como sabor de Papas fritas, de Pinole de maíz morado, de Mostaza y miel , de Chocolate oaxaqueño y hasta de ¡Ajo negro! entre muchos más. Un gran favorito es el de Aceite de oliva. Cuando vayas tienes que probar el más exótico.

Versalles 78, Juárez.