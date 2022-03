Mocktail, las bebidas sin alcohol que están en tendencia

Para una fiesta, reunión o compromiso las bebidas son imprescindibles. Así como la música y la comida, los tragos no pueden faltar cuando nos reunimos con amigos o familia.

Cerveza, destilados, vinos y cocteles forman parte de la lista de opciones dentro del menú; todas con un elemento en común: el alcohol.

Para quienes no lo consumen, sus opciones siempre se han visto limitadas: refresco, agua mineral, agua simple o en el mejor de los casos, agua de sabor o jugo.

Fue así como el mundo de la mixología decidió atender a aquellos abstemios, voluntarios u obligados, para ofrecerles bebidas divertidas, con sabor y libres de alcohol.

Una nueva era

Fue así como nació lo que ahora conocemos como mocktail, que viene de la suma de las palabras mock y cocktail, que hace referencia a tragos o bebidas sin alcohol.

Esta tendencia ha ido en aumento, pues cada vez más personas están interesadas en cuidar su salud, ya sea por convicción u orillado por temas médicos y de salud; pues basta con recordar que el abuso en el consumo de alcohol es considerado ya un problema de salud.

Lo dicen las estadísticas

En nuestro país, los datos sobre su consumo son alarmantes. De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Salud Pública, "en México, el consumo de alcohol per cápita es de 4.4 litros por año", cifra que resulta preocupante, ya que el patrón de consumo se da en grandes cantidades en periodos muy cortos, como los son los fines de semana.

La Organización Mundial de la Salud reportó para 2018 que al año se producían 3 millones de muertes en el mundo relacionadas con el alcohol, lo que representa 5.3% de las muertes. Además, señala, que "el consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito", señala el organismo.

Ante tal escenario, es que la mixología también se ha comprometido a fomentar el consumo responsable con la creación de estos cocteles libres de alcohol.

Un movimiento en auge

Grandes metrópolis, como Londres o Nueva York han sido las primeras en marcar la pauta sobre esta nueva tendencia de consumo.

Ryan Chetiyawardana, conocido también en el gremio como Mr Lyan, es un reconocido barman afincado en Reino Unido y uno de los precursores de lo mocktails y de los primeros en desarrollar una carta libre de alcohol.

"Siempre me aseguro de tener algunas buenas opciones sin alcohol a la mano. Ahí es donde entran las kombuchas o un buen vino sin alcohol. Básicamente, lo tratas de la misma manera que lo harías con un vino. Siguen siendo complejos y equilibrados, y permiten que los no bebedores puedan brindar contigo y se sientan parte del disfrute de una cena", explicó Mr Lyan, a la revista Dwell.

Los antepasados

Aunque antes no tenía una etiqueta que los identificara, siempre existieron algunas versiones de tragos que se preparaban de la misma manera tal cual la receta, pero sin alcohol, como la tradicional Margarita, a la que no se le agregaba el tequila; el Mojito, que pasó a ser nombrado como Flojito, por no incluir su respectiva dosis de ron; o la Piña Colada, a la que se referían como Virginia Colada, por la misma razón: se preparaba sin sus onzas de alcohol.

Ahora, la mixología ha desarrollado estas nuevas bebidas que cada vez son más consumidas, tanto por público que no le gusta el alcohol, por prescripción médica, mujeres embarazadas, deportistas y consumidores responsables que manejan.

La gran mayoría de estas bebidas están hechas a base de frutas, tanto tradicionales como exóticas.

En nuestro país, son varios los bares que ya cuentan con una doble carta, con y sin alcohol, como Fifty Mils, Pigeon, Hotel Casa Awolly, La Limantour y Bacal.

Ahora sí, ¡salud con responsabilidad!

