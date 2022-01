Mitos y realidades sobre el ayuno intermitente

De la luna, de las manzanas, de las toronjas, seguro has escuchado hablar de estas y otras dietas que se ponen de moda. Una que ha tomado mucha relevancia, y revuelo, es la conocida simplemente como ayuno intermitente, que ha sido aplicada por muchos especialistas de la salud, como nutriólogos, que ven en ella muchos beneficios; aunque también está la contraparte, que se niega a verla con buenos ojos.

"Estas dietas surgieron como una variante de las dietas de restricción calórica tradicionales, que ocasionan un déficit calórico que logra iniciar algunos de los eventos fisiológicos que ocurren durante el ayuno", explica la doctora Linda Liliana Muñoz Hernández, sobre este régimen que busca conseguir una reducción de peso.

Foto Pexels





Esto se logra al activarse los "mecanismos derivados propiamente de la deprivación del aporte energético y el cambio hacia la re-alimentación", señala la especialista, es decir, se aplica una supresión de alimentos durante cierto periodo, que es el ayuno propiamente, y se establece un tratamiento alimenticio específico para las horas de las comidas. En pocas palabras, no comes durante algún plazo de tiempo y cuando comes, lo haces siguiendo un plan específico, la mayoría de las veces alto en proteína, bajo en carbohidratos y la eliminación de azúcares.

Foto Pexels

Incluso, si lo analizamos, la mayoría aplicamos este ayuno involuntariamente durante las noches a la hora del sueño. Por ejemplo, una persona que cena a las 9 de la noche, se va a descansar y a la mañana siguiente desayuna a las 8 de la mañana aplicó un ayuno de alrededor 11 horas.

Foto Pexels

Existen diferentes modalidades de aplicarla. Aunque las más comunes son a través de tres vías. Una es alternando días, donde comes el día uno a tus horas y para el día dos suspendes la ingesta de alimentos o sigues una dieta restringida de una sola comida baja en calorías (de máximo 500 calorías, aproximadamente).

Otra es la semanal, que se come durante 5 días hasta 6 veces al día (comidas y colaciones) y se ayuna los fines de semana o se sigue una dieta de menos de 500 calorías, aproximadamente.

Y la última, es la del caso de las horas de sueño, con el diferenciador que se busca prolongar el ayuno entre la cena y el desayuno hasta 12 horas o de plano, saltarse el desayuno y retomar la ingesta de alimentos hasta el almuerzo.

En cualquiera de los casos, se debe seguir una dieta supervisada por los médicos, que monitoreé el proceso y que sea el responsable de asignar el plan alimenticio por persona, considerando su estilo de vida, condiciones físicas e historial clínico.

Foto Pexels

Beneficios del ayuno intermitente

Mucho se ha hablado sobre las bondades de esta modalidad de alimentación. Una de ellas y por la que es popular es la pérdida de peso, que se da debido a que en esta dieta los niveles de insulina disminuyen significativamente, lo que facilita a la quema de grasa.

En contraste, la hormona del crecimiento humano aumenta durante este ciclo que contribuye a que sea más fácil la quema de grasa y facilite que se tonifiquen los músculos. Por ello, muchos atletas se han inclinado por este estilo de vida que les ha favorecido físicamente.

Foto Pexels

Además, se ha comprobado que genes y moléculas mejoran su calidad, que impacta positivamente en los órganos del cuerpo.

Alerta sobre los riesgos

La contraparte médica también ha fijado su postura respecto al ayuno intermitente. Entre las críticas más comunes sugieren que no se promueve buenos hábitos alimenticios. Incluso, han señalado que más que perder grasa, lo que el cuerpo elimina con el ayuno intermitente es agua, masa muscular y tejido magro.

"Debido a que se consume en exceso proteínas, (carnes, huevo, leche, etc.), puede provocar que en los organismos aumente tanto el ácido úrico, como el colesterol y los triglicéridos. Otro aspecto poco saludable", alerta Raquel Valenzuela Argüelles, nutrióloga de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM.

La doctora también advierte que estas dietas, como muchas otras, pueden tener beneficios aparentes en un corto plazo, pero que, como muchas otras, a largo o mediano plazo se corre el riesgo de sufrir con el temible rebote, aumentando, incluso más de peso que cuando se inició el régimen.

Foto Pexels

"Esas sugerencias no toman en cuenta el estado de salud (si una persona es diabética, hipertensa, o padece alguna alteración, como síndrome metabólico). Si una persona sigue una dieta extraña, puede agravar su estado de salud. Hay que recordar que las personas tienen sus propias características", explica la especialista.

Por ello, es importante que, de interesarte este plan alimenticio, consultes a un médico certificado que te oriente sobre este modelo y el impacto en tu salud, los plazos en los que verás resultados y el proceso de evolución de pérdida de peso.