Las tlayudas de la controversia

Una de las cosas que más llamó la atención sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue la presencia de una señora vendiendo tlayudas en sus instalaciones. Su presencia fue retomada por casi todos los medios de comunicación --ya no digamos en redes sociales--, pues se difundió un video en el que los elementos de seguridad la invitan a salir, pero ella no se ve muy dispuesta a hacerlo, gracias a la larga cola de personas formadas para probar sus tlayudas o doraditas. Los locales en los que se venderán alimentos dentro de la terminal aérea aún no están abiertos y, ante el ataque del hambre de quienes estuvieron largas horas en el AIFA, la mujer hizo su verdadero agosto.

Sin embargo, los antojitos que vendía la mujer no son las tradicionales tlayudas oaxaqueñas, sino una versión más 'citadina'conocidas como doraditas, consistentes en una tostada grande de maíz azul, con frijoles, queso rallado, nopales y salsa. De acuerdo con "Menú" de El Universal, este tipo de "tlayudas capitalinas" se venden también en el zócalo de la ciudad y en los alrededores de la Catedral Metropolitana.

Tlayuda tradicional oaxaqueña. (FOTO TOMADA DE COMMONS)

LAS ORIGINALES

Las tlayudas oaxaqueñas típicas, en cambio, se hacen con una tortilla de maíz de unos 30 centímetros de diámetro que se cuece hasta que el agua se evapore, por eso son rígidas aunque lo suficientemente resistentes para soportar el peso de sus ingredientes, sin romperse.

Son típicas del Valle Central de Oaxaca y se preparan con asientos, quesillo, frijoles, tasajo --en otros lugares conocido como cecina--, rebanadas de aguacate y salsa. Fuera de la ciudad de Oaxaca, muchas veces llevan también azúcar, sobre todo cuando se comen en la noche.

Aunque las más populares son las de tasajo, también hay de camarones, chorizo, chapulines, chicatanas (hormigas), guacamole y solo quesillo.

Las tlayudas tradicionales forman parte de los platos de la cocina oaxaqueña declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010, junto con la sopa de guías, el mole oaxaqueño y los chapulines.

TLAYUDAS EN LOS PINOS

Después del revuelo que causó la venta de tlayudas en el AIFA, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el hecho en "la mañanera" y calificó a las críticas como clasismo y desconocimiento de la grandeza cultural del país.

Por lo pronto, el Cencalli: la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, museo dedicado al maíz, ubicado dentro de lo que fue el Molino del Rey y que forma parte del Complejo Cultural Los Pinos, y el Mercado El Solar, que se "pone" los fines de semana en la plaza justo afuera del Cencalli y donde se venden alimentos tradicionales, invitó este fin de semana, 26 y 27 de marzo, a Guadalupe Piña, la hoy famosa señora de las tlayudas del AIFA, a vender sus doraditas, tlayudas y tlaxcales --pan dulce que se hace en Tlaxcala con base en harina de maíz y azúcar-- en este mercado, según lo hizo saber la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a través de su cuenta de Twitter.

Así que si tienes curiosidad de probar "las tlayudas de la controversia" sin necesidad de ir hasta Santa Lucía, puedes hacerlo este sábado y domingo en medio de la Ciudad de México.