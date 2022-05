Las mamás hablan: A dónde quieren que las lleves en realidad

En el Día de las Madres suele suceder un fenómeno muy curioso: quienes acaban decidiendo dónde llevar a mamá a festejar suelen ser los hijos, y muchas veces, sus deseos y los de la festejada no necesariamente coinciden.

A veces es "porque no hay cola", otras "porque es fácil estacionarse" o "porque me encanta el postre de cerezas" pero ¿cuántas veces has elegido un lugar para festejar porque es el favorito de mamá? ¿te lo has preguntado?

Bueno, para darte una idea de lo que tu mamá realmente quiere hacer y que tú puedas ahorrarte una comida carrereada y con malas caras, entrevistamos a más de 10 mamás, con hijos de todas las edades, acerca de lo que realmente les gustaría más hacer en su día.

(TOMADO DE PINTEREST)

¡Oh sorpresa!

De acuerdo con el sondeo, un buen número de mamás prefiere festejar en casa. "Yo preferiría una comida en mi casa, la verdad, el 10 de Mayo todos los lugares están hasta el gorro y el tráfico ni se diga", dice Maxim, mientras que, por su parte, Cecile añade "Comida en casa 100%, tengo un niño de un año medio y prefiero pedir una comida italiana con buen vino y tener a mi niño disfrutando al lado mío".

Sin embargo ¡ojo! festejar en casa no significa trabajar mientras los demás disfrutan. "La verdad es bonito hacerlo en casa, comes rico, haces la sobremesa tan larga como quieras y disfrutas a tu familia, pero el problema es que ¡la festejada acaba haciendo toda la chamba! Aunque tengas ayuda en casa, hay mil cosas qué hacer, cocinar, poner la mesa, sacar vajilla, manteles, servir bebidas, lavar todo, etcétera, etcétera, y después viene lo peor ¡recoger! Yo sé que hay mamás que dicen que 'lo disfrutan', yo creo que disfrutarían más si ellas no tuvieran que trabajar tanto ese día. Me encanta la idea de celebrar en casa, mientras no tenga que estar como loca atendiendo a todos ¡que me atiendan a mí, yo soy la mamá!" dice Mariana, mamá de dos chicas adultas.

Mariana propone como solución, si no quieres ir a un restaurante, pedir la comida: "Yo creo que el festejo ideal es pedir a tu lugar favorito y que tus hijos y esposo pongan la mesa, laven trastes, recojan y demás ¡a eso le llamo yo un buen festejo!".

(TOMADO DE PINTEREST)

Pero si quieren salir...

"Obviamente debes escoger un lugar en el que puedas reservar, normalmente son mesas grandes y no es fácil que te acomoden a la mera hora y tampoco está padre que tengas que hacer una hora de cola con toda la familia muriéndose de hambre. Además, ya tienes la ilusión de comer en equis lugar, no es el festejo ideal si, por no esperar, acabas comiendo feo en cualquier otro sitio" dice Claudia, mamá de dos jóvenes. "Si me preguntas cuál es mi festejo ideal, te diría que una comida, para hacer sobremesa y echar un drink, en un lugar rico, con una linda terraza con una padre vista, y si se puede fuera de la CDMX, en una playita o Pueblo Mágico ¡todavía mejor!" añade. Laura, madre de dos chicas y un chico, coincide en lo esencial, pero prefiere otro horario: "Yo prefiero cena temprano porque muchas veces cae en un día laborable o de clases, entonces, si es comida, todos corren y los lugares están saturados, el tráfico pesado. Yo creo que para estar todos tranquilos puede ser una cena temprano --ya que todos terminamos las actividades-- o comida tipo 4:30 o 5:00 de la tarde, que te salgas del horario tradicional, y me gustan las terrazas o jardines porque son espacios abiertos, disfruto mucho estar en exterior y en la noche los iluminan y crean un ambiente agradable".

Esta última propuesta tiene otras fans, Marce, mamá de una joven de 26 años, dice: "Si ya estamos en el mood de salir, prefiero de noche, un restaurante lindo con terracita, el clima se presta. Algo junto a la naturaleza o un lugar bien ambientado con plantas, luces tenues".

(TOMADO DE PINTEREST)

¿Y cuándo hay niños chiquitos?

Cuando hay pequeñitos involucrados, las respuestas cambian radicalmente. Teresita, abuelita de 4 peques menores de 10 años, asegura que lo importante es que los niños estén entretenidos. "Para mí lo importante es que los chiquitos tengan qué hacer para que las mamás puedan disfrutar y estar tranquilas. Nosotros hacemos comida en una de las casas y todos pedimos la comida, por los niños. Pero, si salimos, buscamos un lugar con área infantil o de juegos para que estén entretenidos ¡yo creo que eso es lo principal! Una comida temprano para estar juntos y disfrutar".

Fernanda, su hija, mamá de dos chiquitos, coincide: "Que sea un lugar relajado donde lo pasemos bien, comamos rico y no me estrese con los niños".

(TOMADO DE PINTEREST)

Más comentarios a tomar en cuenta

En general, las mamás no mueren por los lugares pet friendly, prefieren que no lo sean, y un buen número de ellas ofrece como alternativa festejar en un restaurante, aunque no sea ese día. Karla, mamá de una niña, dice al respecto: "Prefiero no salir 'el mero día'. Cualquier horario, otro día, que no sea pet friendly porque alergias y por la comida. Pueden ser tacos, me da igual, mientras comas rico y el servicio sea muy bueno".

De hecho, muchas mamás coinciden en este punto, Verónica, dice "No me importa que sea terraza o no; eso sí, prefiero que no sea pet friendly, yo voy por la comida y la ubicación. Yo lo que espero es disfrutar de una rica comida con mis hijos".

O...está la solución de Mariana "Yo, la verdad, la verdad, lo que más quisiera es un día de spa para mí solita" dice, cerrando un ojo.

(TOMADO DE PINTEREST)