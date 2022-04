Las colaciones y su importancia en nuestra alimentación

Cuando acudimos a un nutriólogo para que nos enseñe a comer, dependiendo cual sea nuestro objetivo —bajar de peso o ganar masa muscular—, nos diseña un plan alimenticio en la que muchas veces se incluyen hasta cinco o más ingestas de alimentos.

Foto Pexels

Además de las básicas, como desayuno, comida y cena, agrega una serie de colaciones. Conocidas también como snacks o entre comidas, estas ingestas intermedias nos permiten reducir los periodos prolongados de ayuno que pudiéramos presentar y a darle energía al cuerpo, la suficiente hasta que llegue sin contratiempos hasta nuestra siguiente hora de consumo de alimento.

SNACKS SALUDABLES PARA MATAR EL HAMBRE

Foto Pexels

En nuestro país, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 043 de la Secretaría de Salud las colaciones las define como "porción de alimento consumida entre las comidas principales y sirve para cumplir con las características de una dieta correcta", es decir, son un complemento de las comidas, no un reemplazo.

Cuando incluimos dichos refrigerios, el cuerpo regula los niveles de azúcar, permitiendo que la energía no disminuya y podamos seguir trabajando en nuestras actividades.

PARA COMER SIN CULPA, FRUTAS QUE NO TE ENGORDAN

Foto Pexels

LOS 8 FAVORITOS DE LOS NIÑOS, PERO MÁS SANOS

Otra de sus ventajas, y que está relacionada con el punto anterior, es que evitaremos sentir cansancio y llegar a sentir sueño, presentando poco rendimiento en el desempeño diario. La ansiedad se disminuye significativamente y el sistema digestivo se activa, pues estará en constante movimiento, por la ingesta de alimentos, lo que ayudará a acelerar el metabolismo, que a largo plazo contribuirá a una quema de grasa y a bajar de peso.

Foto Pexels

Por ello es importante no saltarse las entre comidas o agregarlas dentro de nuestro plan alimenticios, siempre eligiendo platillos o alimentos saludables que no saboteen el resto de nuestra dieta, "que no contengan muchas grasas, azúcares y sodio, ya que el consumo frecuente de estos alimentos son un factor de riesgo para las enfermedades crónico degenerativas", explica la Coordinación de Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México.

QUE TU BRONCEADO DURE MÁS QUE TUS VACACIONES

Foto Pexels

Su consumo, normalmente está programado a medio día, entre el desayuno y la hora de la comida. Mientras que el segundo, se sugiere para después de comer y antes de que llegue el tiempo de la cena.

El valor sobre cuánto es lo que se requiere de colación dependerá en gran medida del total de calorías que haya estipulado el médico o especialista que nos haya diseñado el plan de alimentos. Normalmente, las colaciones no deben superar el 10% del total de calorías diarias que nos han asignado, es decir, si nos marcaron una dieta de 2000 calorías por día, nuestra colación o snack no deberá de ser mayor a 200 calorías.

Foto Pexels

Si bien, la idea de la colación es no llegar muerto de hambre a nuestra siguiente ingesta de alimento, si nos debe ayudar a controlar los antojos y a mantener los niveles de azúcar en orden, para no sentir ese malestar o bajón que suele llegar a darnos.