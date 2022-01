La mejor receta de salsa bolognesa

Si hoy amaneciste con antojo de comida italiana, saca el chef que llevas dentro y lúcete cocinando una salsa bolognesa. Se trata de un platillo que gusta tanto a chicos como a grandes y que combina en un mismo plato todos los grupos de alimentos del Plato del Buen comer.

Esta receta tiene su origen en Bolonia, ciudad italiana —de ahí su nombre, aunque también es conocida como salsa ragú—, que combina la salsa a base de carne y verduras, lo que lo convierte en un plato nutritivo y rico para toda la familia.

Esta clásica salsa de carne puede acompañarse del tradicional spaghetti o si te quieres ver un poco más original, puedes sustituirlo por unos rigatoni, fetuccini o por tu forma de pasta preferida.

Otros platillos con los que puedes usar esta salsa es con berenjenas bañadas y gratinadas al horno o para preparar pizzas.

Foto Pixabay

Ingredientes para cuatro porciones

500 gramos de carne picada, 250 gramos de res y 250 de cerdo.

1 cebolla.

2 zanahorias.

2 jitomates molidos.

2 cucharadas de salsa de jitomate concentrado.

100 ml de vino blanco.

200 ml de agua.

Orégano al gusto.

Aceite de oliva, sal y pimienta recién molida.

50 ml de leche, opcional.

Preparación

Pica la cebolla finamente y las zanahorias en cuadritos muy chiquitos.

En una olla, vierte aceite de oliva a fuego medio o bajo. Una vez caliente, incorpora la cebolla y las zanahorias, mezcla y fríe. Agrega sal y revuelve evitando que se queme. La idea es que queden tiernas.

Una vez que lo conseguiste, agrega la carne molida y revuelve los ingredientes. Ya mezclados, agrega sal, la pimienta y vierte el vino. Continúa mezclando hasta que se evapore el alcohol. La carne deberá cambiar de color, indicando que ya se está cociendo.

Luego de 10 o 15 minutos, que la carne ya esté cocinada, agrega el orégano. Mezcla hasta que se incorpore.

Por último, agrega los jitomates molidos, junto con las dos cucharadas de salsa de jitomate concentrado y el agua. Revuelve para que los líquidos se incorporen entre sí y se mezclen con los sólidos, por al menos 20 minutos.

Una vez transcurrido este tiempo, tapa la olla, baja el fuego y deja que se cocine solo por una hora o 90 minutos más, dependiendo lo que tarde la cocción final.

Mientras la salsa termina de cocinarse, puedes cocer la pasta con agua, aceite de olivo y sal. Coloca suficiente agua para cubrir totalmente la pasta, añada bastante sal y un chorrito de aceite de olivo para que no se pegue, ya que el agua esté hirviendo y burbujeante, añade la pasta, ya que empiece a "derretirse" toma unas pinzas y muévela un poco para que quede totalmente sumergiday cuece hasta que quede al dente, suave por fuera y firme por dentro pero definitivamente no crujiente. Ya que esté al punto cuela, añada sal, pimienta y otro chorrito de aceite (para que no se pegue).

Foto Pexels

Ahora sí, ya que tu salsa bolognesa ha quedado lista, podrás servirla con tu pasta favorita.

¡Bon appétit!