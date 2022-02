Hot cakes japoneses o Hot cakes soufflé

Seguramente has visto en Instagram posts de esos deliciosos hot cakes extra esponjaditos que se ven más que listos para darles la primera mordida. El origen de los conocidos como hot cakes japoneses, hot cakes soufflé o 'hottokeki' , en Japón es algo misterioso, pero, de acuerdo con el "New York Times" se remonta a 2014 y a dos cafeterías en Osaka, Japón, Shiawanase no pancake (El hotcake feliz) y Gram Café. De acuerdo con la publicación, estas cafeterías eventualmente pusieron sucursales en Tokio y, para 2016, estas delicias súper fotografiables ya habían invadido las redes sociales.

Los ingredientes son los mismos que los de los hot cakes tradicionales, pero, en lugar de mezclarlo todo al mismo tiempo, las claras se separan y se baten hasta que alcanzan el punto de merengue y cuidadosamente se incorporan al resto de la mezcla. ¿El resultado? Más altura y una rica textura más parecida a la de un soufflé (de ahí su nombre) que a la de un 'pancake' tradicional.

El punto es ¿quieres aprender a hacerlos? ¡Aquí te compartimos su deliciosa receta!

HOT CAKES JAPONESES O SOUFFLÉ

(Para 4 porciones)

Ingredientes:

2 yemas de huevo

1/4 tz de azúcar

1/2 tz de leche entera

3/4 de taza de harina de hot cakes

4 claras de huevo

Mantequilla

Miel de maple o abeja

Azúcar glass

1 tz de moras surtidas

Preparación:

En un bol grande, mezcla las yemas de huevo, la harina de hot cakes, el azúcar y la leche hasta que esté todo perfectamente incorporado y sin grumos. En otro bol grande, bate las claras con una batidora hasta que se formen picos duros cuando levantes las aspas (apagada la batidora, obviamente). En forma envolvente, mezcla las claras batidas con la mezcla de harina y huevos que hiciste previamente, asegurándote de que las claras no pierdan el volumen que adquirieron con el batido.

Engrasa dos moldes de anillo de 9 cms de diámetro y colócalos separados sobre un sartén ancho, engrasado con mantequilla y con el fuego lo más bajo posible. Vacia la mezcla como hasta la mitad de la altura de cada anillo, tapa el sartén y deja cocinar unos 5 minutos. Voltea cuidadosamente los moldes con una espátula para que los hot cakes se cocinen por el otro lado, vuelve a tapar y deja otros 5 minutos. Cuando estén listos, el centro del hot cake debe sacudirse un poco.

Desmolda, acomódalos en un plato, espolvorea con azúcar glass y adorna con las moras. Repite el proceso de cocimiento para hacer los otros dos y adorna igualmente. Al servirlos añade la miel o puedes sustituir con crema batida.