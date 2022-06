Los chefs contemporáneos ya no se esconden detrás de los fogones. Ahora también les gusta ser vistos y, sin desatender sus obligaciones con los platillos, han dado un paso al frente para combinar su profesión como dueños de las cocinas, pero también como celebridades.

Casos, hay muchos. Chefs que publican libros, chefs que conducen programas, chefs que encabezan reality shows, chefs que producen y hasta dirigen. Es así como ahora nos encontramos con verdaderas estrellas de las cocinas que son todas unas celebridades, tal como Charles Webb.

El reconocido chef se volvió popular por recorrer el mundo y vivir la gastronomía de los lugares que visita. Fue así que, con tanto viaje, literal, decidió compartirlos con sus seguidores a través de un reality donde documenta los sitios que visita y los distintos estilos de cocinas con los que se encuentra a su paso.

Ahora, el mapa lo trajo por primera vez a México, donde aprovechó su estancia para visitar algunas ciudades del país como parte de su serie digital #ChefOnTour, donde además compartió su estancia en la capital del país para compartir los fogones con dos personajes importantes en la escena gastronómica capitalina: Lula Martín del Campo y Guy Santoro.

En YoSoiTú aprovechamos la ocasión para platicar con él y conocer más a fondo sobre su trabajo y su experiencia en tierras aztecas.

YST. ¿Por qué vale la pena cocinar en equipo y no individual, como hoy en esta cena?

CW. Se trata de compartir, tal como yo lo hago a través de mi serie. No me lo quedo para mí, me gusta que la gente sea testigo de lo que vivo, tal como sucede ahora con las redes sociales. Compartir la cocina con Lula y Guy me permite conocerlos más, llevarme su experiencia y regalarles lo que sé y hago. Al final del día, de eso se trata, de intercambiar ideas como lo hicimos a través de estos bocadillos con ingredientes propios de las tierras mexicanas, cada uno imprimiéndole su sello característico en los sabores y las texturas de las creaciones.

YST. ¿Compartir fue lo que te motivó a crear estos documentales?

CW. #ChefOnTour surgió hace varios meses en Leblon, Río de Janeiro, Brasil, donde viví durante un tiempo. Estuve pensando que mi vida de viajero debería documentarla, de ahí nació la idea y fue así que se convirtió en una montaña rusa gastronómica que se ha transformado en lo que es hoy.

YST. Además de compartir el viaje, ¿qué tienes más para ofrecer a los televidentes de contenido en #ChefOnTour?

CW. En cada ciudad que visito, además de ofrecer una experiencia gastronómica, me gusta entrevistarme con algunos storytellers locales, como personajes relevantes que están realizando un cambio importante con sus iniciativas dentro del país gracias a sus proyectos, propuestas y perspectivas, influyendo de manera positiva en su país o ciudad.

YST. De aquí de México, ¿con quién tienes planeado encontrarte?

CW. Estoy muy emocionado porque me veré con el boxeador Gilberto García. Además, tengo entrevistas confirmadas con la diseñadora de joyas en playa Delia González, quien también es activista LGBTTTIQ+, muy adecuado con el mes del Pride. También veré al ambientalista Ricardo Rodríguez Saavedra, al filántropo Samuel González y la interiorista Mariangel Coghlan, entre otros mexicanos destacados, que podrán después ver a través de la serie.

YST. Esta es tu primera visita en México, ¿qué tanto conocías o sabías sobre nuestro país?

CW. Yo soy estadounidense pero mis raíces son mexicanas, italianas e irlandesas. Crecí con una familia mexicana que estaba muy involucrada en la cocina y creo que ahí fue cuando vi que mi camino era ser cocinero. México tiene muchísimo que ofrecer y creo que su energía forma parte de un todo: la cocina mexicana se conoce en todo el mundo, especialmente la alta gastronomía. Es un país con una riqueza cultural inmensa.

YST. ¿Qué ciudades piensas visitar en este viaje a nuestro país?

CW. La decisión de elegir los lugares fue muy complicada. Realmente no quería descartar alguna ciudad o pueblo. Cuando platicaba con mi equipo sobre qué sitios visitar, nos tardamos en debatir y elegir cuáles estados serían los elegidos para esta entrega de México. Finalmente, nos quedamos con Oaxaca, San Miguel de Allende, Mérida y, por supuesto, Ciudad de México. De todos los países a los que hemos ido, creo que éste es en el que más complicado fue la selección. Yo creo que tendremos que volver para hacer más capítulos, conocer las ciudades y comer.

YST. ¿Qué te ha llamado más la atención de la gastronomía mexicana?

CW. No podemos hablar de su cocina sin referirnos a sus ingredientes. México es un país muy rico culturalmente. Tienen historia, tradiciones reconocidas en todo el mundo, son cálidos, alegres y lleno de color como sus ingredientes. Estoy maravillado de lo que tienen en las calles y mercados. Frutas, verduras y gran variedad de cortes de carnes, como res y chivo. Aunque estoy más sorprendido por sus alacranes, cucarachas, grillos y demás insectos que encontré en el Mercado de San Juan.

YST. ¿Qué platillo preparaste para esta cena?

CW. Aprovechando la gran variedad de ingredientes que tienen y que les envidio (risas) aposté por presentar un Jamón Bellota, atún a la plancha y alioli de huitlacoche; venado en costra de hierbas con jícama y ron en reducción de cerezas; camarones espolvoreados con hormigas en salsa romesco y, para cerrar, queso artesanal de cabra cubierto de ceniza, higos, polvo de pistache y miel de trufa negra, que forman parte de las entradas.

Como plato fuerte, serviré una salchicha artesanal con pimiento biquinho y alioli de azafrán; costillar braseado con vino tinto y guajillo, acompañado de papas blancas con trufa y cebollín, así como lubina a la plancha en salsa verde mediterránea y flores comestibles.