Comer sano: ¿qué podemos aprender de los japoneses?

Japón tiene más personas con 100 años y más que cualquier otro país en el mundo. De acuerdo con la BBC, 48 de cada 100 mil japoneses llegan a cumplir 100 años y más. Ningún otro país en el mundo se les acerca en este sentido. Este hecho nos puede poner a pensar ¿que están haciendo ellos que nosotros no? ¿es gracias a lo que comen?

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

Este tipo de cuestionamientos son los que nos han hecho estudiar dietas como la Mediterránea, cuyos beneficios de salud han sido ampliamente comprobados y gracias a la cual, el aceite de olivo goza de la popularidad que tiene hoy en día.

Sopa Miso. (FOTO TOMADA DE FLICKR)

PERO ¿QUÉ COMEN LOS JAPONESES?

La "dieta japonesa" es un concepto muy amplio y está muy lejos de ser solo un buffet de sushi. Según la BBC, en una reseña reciente de 39 estudios relacionados con la conexión entre la longevidad, la salud y la dieta japonesa, se encontraron algunos puntos en común: el consumo de mariscos, vegetales, soya y sus derivados como la salsa, arroz y sopa miso.

En general, esta dieta se relaciona con menos muertes debidas a enfermedades cardiovasculares --aunque no a otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo--, y está definitivamente conectada a una mortalidad más baja.

Trigo vs. arroz. (FOTO TOMADA DE FLICKR)

IMPRESIONANTES DESCUBRIMIENTOS

Tsuyoshi Tsuduki, un profesor de Biociencia molecular y de la comida, de la Universidad Tohoku, en Japón, se ha dedicado a estudiar qué versión de la amplia dieta japonesa es la que contribuye a la longevidad. Como parte del estudio, realizó un compendio de los alimentos que consumían los japoneses en promedio en 1990, contra los que consumían los estadounidenses, en promedio, en la misma década.

Estos alimentos fueron dados a ratas por tres semanas: El resultado fue sumamente interesante: las que comieron la dieta japonesa tenían menos grasa en el abdomen y en la sangre, a pesar de que ambas formas de alimentación tenían la misma cantidad de grasas, proteínas y carbohidratos. Esto sugiere que la fuente de los nutrientes: carne vs. pescado o arroz vs, trigo, por ejemplo, juega un rol en qué tan sano o no, se come.

Ensalada de alga. (FOTO DE MARCO VERCH PARA FLICKR)

LA DIETA DEL 75

El estudio se extendió para hacer el mismo ejercicio con las dietas japonesas de años anteriores, cuando la influencia de la cocina occidental era mucho menor. La dieta japonesa de 1975, por ejemplo, provocó que las ratas fueran más resistentes a la diabetes y al hígado graso, incluso, se encontró que al seguir esta dieta, se activa un gen que impide que se formen ácidos grasos, los responsables del colesterol alto y de sus consecuentes enfermedades cardiovasculares.

Esta dieta es particularmente rica en algas marinas, legumbres, frutas y sazonadores fermentados tradicionales, además de una amplia variedad de alimentos y muy poca azúcar.

EN HUMANOS

En estudios posteriores, encontraron que esta dieta contribuye también a una vida más larga, a una mejor memoria y menos impedimentos físicos en la vejez.

Los efectos positivos pudieron reproducirse en humanos. A un grupo de personas con sobrepeso se les alimentó con la dieta japonesa de 1975 contra otro grupo con similares características, que consumiría la dieta japonesa moderna.

28 días después, las personas que consumieron la dieta de 1975 habían bajado más de peso y tenían más bajo el colesterol.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

LA FORMULA MÁGICA

Pero entonces ¿cuál es el secreto? De acuerdo con los resultados de los estudios, se cree que además del tipo de alimentos, la forma en la que se preparan y su amplia variedad también juega un rol. Las comidas japonesas consisten en muchos platos pequeños, los alimentos se preparan casi siempre salteados o al vapor y casi nunca fritos, y se sazonan con sustancias de sabores muy intensos y no con exceso de sal o azúcar.

En resumen, el secreto de la conexión entre la salud y la dieta japonesa no es un tipo de alga especial o la salsa de soya, más bien, se trata de comer una amplia variedad de alimentos en moderación, cocinados en forma sana y con un énfasis en legumbres y vegetales. En resumen, estas condiciones pueden aplicarse a la dieta de cualquier país o región.

(FOTO TOMADA DE FLICKR)

LOS BUENOS HÁBITOS

Por otra parte, los japoneses tienen algunos hábitos al comer que haríamos muy bien en imitar, por ejemplo:

Comer despacio y con bocados pequeños. El masticar adecuadamente se relaciona con la salud digestiva; comer demasiado rápido impacta nuestro sistema digestivo. Al comer con palillos, los japoneses comen pequeños bocados y, por esta razón, se llenan más rápido.

Comer una amplia variedad de alimentos. Los japoneses incluyen carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales prácticamente en cada comida.

Comer dulce en raras ocasiones. Los japoneses consumen cosas dulces muy de vez en cuando. Además, sus postres tienen arroz o frijoles rojos, no son solo azúcar.

Cocinar tradicionalmente. Los japoneses prefieren cocinar los vegetales muy poco, de tal forma que conservan la mayoría de sus nutrientes, además generalmente los cuecen al vapor o los saltean en poquísimo aceite.

Comen arroz sin aceite ni mantequilla. Los japoneses comen arroz todo el tiempo, pero al vapor, no le añaden aceite ni mantequilla, así que no contribuye a la grasa corporal ni en la sangre. Es decir, sí consumen carbohidratos, pero de forma sana.

Nunca se saltan el desayuno. Los japoneses están convencidos de que el desayuno provee de la energía necesaria para funcionar bien en el día, por eso nunca se lo saltan.