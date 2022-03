Come rico en Cuaresma: Mariscos en CDMX

Se viene un puente largo y muchos aprovechan para escaparse y viajar, principalmente a los destinos de playa. Si en tu caso el presupuesto no te dio para tomar las maletas y escaparte con los amigos o la familia, puedes consentirte de otra manera.

Y no, no hablamos de aplicar el Acapulco en la azotea, que también es válido, más bien nos referimos a disfrutar de la gastronomía del mar, a través de sus pescados y mariscos y sentir, al menos a la hora de la comida, que estás a la orilla del mar. Además, estamos en temporada de vigilia, así que no pecas de más.

La Ciudad de México, como toda capital cuenta con una gran oferta gastronómica, que va desde cocina nacional hasta internacional y, por supuesto, los frutos del mar también están incluidos.

La oferta es amplia, desde locales austeros pero llenos de sabor, como las marisquerías; hasta los restaurantes más sofisticados, el plan es disfrutar de las bondades del mar a través de sus sabores con platillos clásicos, como unas tostadas de pescado, un coctel de camarón, una buena mojarra, pescadillas para los niños o un caldo de pescado bien picoso, por si un día antes saliste de fiesta y te urge curártela.

Don Vergas

Luis Valle está detrás de este lugar que ya es un clásico para disfrutar de platillos clásicos, originales y reinterpretados por el propio Luis. Lo mejor es que sus insumos vienen directamente de Sinaloa, por lo que la calidad está más que asegurada. Inició con un local dentro del mercado de San Juan, de ahí se mudó al centro de la ciudad y, actualmente, ya lo encuentras en la colonia Cuauhtémoc. Todos sus platillos están para chuparse los dedos, como sus aguachiles, sus tostadas o la orden de almejas reina.

Dirección: Río Lerma #185, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc

La Guerrerense

Se trata de uno de los restaurantes clásicos en cuanto a pescados y mariscos en el país; imagínate, iniciaron operaciones en 1960, en Ensenada, Baja California, así que ellos se la saben de todas todas. Además de sus pescados y mariscos, se han caracterizado por su oferta de salsas, 13 en total, que son la delicia para acompañar los platillos.

Su carta está conformada por los clásicos, como los ceviches, tostadas —tienes que probar la de pate de pescado y callo—, cocteles y sus famosos tacos, como los de camarón, dignos de concurso.

Dirección: Nuevo León #107, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc





El Pescadito Taquería

Tiene 20 sucursales por toda la ciudad, así que no hay pretexto de que encuentres un restaurante cerca. Aquí la especialidad son los tacos, nada más, así que si le quieres dar variedad a tu antojo, puedes llegar aquí y disfrutar de varias especialidades, como el taco de chile relleno de mariscos, de marlin, atún ahumado o de pescado entre otros.

Dirección: Avenida Coyoacán #1535, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez





Campobaja

Definen su concepto como comida de campo pesquero, así que el menú está basado en platillos sencillos a base de pescados y mariscos, pero no por ellos carentes de sabor.

Su carta diariamente se cambia, esto debido al abasto de insumos, por lo que se garantiza que los platillos sean frescos y de calidad. Cuentan con platillos tradicionales y algunos otros más sofisticados, como las tostadas de atún azul con mayonesa de erizo, calamares guisados en salsa matcha y cacahuate o sus camarones de cristal, que llegan desde Campeche.

Dirección: Colima #124, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc





Canto de las sirenas

Si de locales de tradición de pescados y mariscos hablamos, no podemos dejar de mencionar el tradicional Canto de las Sirenas, que inicio operaciones hace más de 40 años. Se trata de un local que inició como un pequeño expendio de pescaditos fritos y cocteles. Fue tal el éxito que el lugar creció hasta convertirse en un referente de la cocina del mar.

Aquí podrás disfrutar de las recetas más clásicas, como las empanadas de camarón, sus caldos de camarón, pescado o almejas, angulas, ostiones rasurados, jaibas, filetes de pescado y mojarras, entre otros platillos más. El restaurante es cien por ciento familiar y se ubica en el corazón del barrio de San Julia.

Dirección: Atzayacatl #89, colonia Tlaxpana, alcaldía Cuauhtémoc