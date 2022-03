Basta del huevito con jamón, lúcete con esta receta de huevos benedictinos

Si todas las mañanas pierdes el tiempo pensando qué desayunar y terminas comiendo un cereal o por muy elaborado un huevo con jamón, es momento de que te conviertas en todo un profesional culinario y prepares para ti, tu pareja o invitados unos suculentos ¡huevos benedictinos!

Foto Pexels

Se oyen muy sofisticados y lo son, pero también muy ricos y originales. Antes de lanzarnos con la receta y el procedimiento, te cuento el chisme de su origen. De acuerdo con historiadores esta versión nació en el siglo XVIII y se le atribuyen al mismísimo Papa Benedicto, pero no Benedicto XVI, el que renunció a su cargo hace unos años, no, él no. Se trata de Benedicto XIII, quien se dice tenía por costumbre pedir para su desayuno un par de huevos montados sobre un pan, una rebanada de jamón encima y bañado en salsa holandesa.

Fue así como nació este desayuno que después fue replicado por todo Europa, principalmente entre la aristocracia. Ya después los mortales también tuvimos acceso a este platillo y ahora hasta la receta tenemos para preparar en casa.

Lo mejor, es que su cocción es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, pues se trata de unos huevos pochados, que se cocinan en agua, no como los huevos cocidos que se meten con todo y cáscara al agua. Éstos se abren y se dejan cocinar en agua caliente. Ya lo verás más adelante cómo se hace.

Para la receta vamos a necesitar dos procedimientos, el primero para la salsa holandesa y después los huevos. Así que aquí vamos.

Ingredientes para los huevos

4 huevos frescos

½ cucharada de vinagre

Ingredientes para la salsa holandesa

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

3 yemas

200 g de mantequilla derretida

½ cucharadita de hojas de estragón fresco o seco, al gusto

1 cucharada de agua

Jugo de un limón

5 granos de pimienta molidos

Sal y pimienta al gusto

Resto de los ingredientes para el montaje

Dos piezas de pan tipo inglés o muffin. O sí no consigues puedes apoyarte de pan de caja.

Rebanas de jamón, lomo canadiense o salmón, al gusto

Preparación de los huevos

En una olla con agua agrega vinagre y sal y ponla sobre la estufa a fuego lento.

Una vez que el agua esté caliente, pero no hirviendo, vierte uno de los huevos, de preferencia puedes romperlo y depositarlo en un tazón y después pasarlo a la olla con agua caliente sin que se rompa la yema.

Con una palita de madera o una cuchara comienza a mover el agua en un mismo sentido de manera lenta hasta que veas que tu huevo se haya cocinado dentro del agua caliente.

Con la cuchara, retira el huevo del agua y colócalo sobre un tazón con agua fresca para cortar la cocción.

Repite el procedimiento, uno a uno, con el resto de los huevos.

Foto Pexels

Preparación de la salsa holandesa

En otra cacerola deposita el agua, las 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, el estragón y la pimienta y deja que hiervan.

Una vez que el agua se haya reducido a la mitad, cuela y aparta.

Mientras, en una olla de metal deposita las yemas y vierte el agua de tu cacerola ya colada y déjalo en la estufa a fuego medio. Cuando comience a hervir bate con un tenedor o batidor de globo hasta que tome una consistencia espesa.

Agrega la mantequilla líquida poco a poco a la mezcla sin dejar de mover. Por último, agrega el resto de los ingredientes, que son el jugo de limón, la sal y la pimienta, al gusto.

Retira del fuego y aparta.

Para servir

Parte los panes por mitades y caliéntalos en tostados o dóralos en un sartén.

Agrega sobre las mitades de pan la proteína de tu elección, ya sea el jamón, el lomo o la rebanada de salmón.

Encima agrega los huevos pochados.

Baña los panes con la salsa holandesa.

Puedes acompañarlo con una ensalada de espinacas crudas.

Ahora sí, a darle con todo a esos huevos benedictinos.

Foto Pexels