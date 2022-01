Reglas de etiqueta para los dueños de mascotas

Mascotas bien educadas, dueños responsables:

Tener un animal de compañía es una gran responsabilidad. Una mascota no es un juguete, es un ser vivo que necesita cuidados, atenciones y educación, pero sin llegar a humanizarlos. Si el animal sabe comportarse hablará bien de sus dueños. (FOTO: FREEPIK) ▼

Aprende a tener responsabilidades:

Quien tiene un animal, tiene una responsabilidad. El dueño de un animal, es responsable de los actos de su mascota, por lo que, si ocurre algún percance, tendrá que hacer frente a los daños, de lo contrario mostrará el poco respeto que tiene tanto por las personas como por su mascota.

(FOTO: FREEPIK) ▼

No impongas su presencia:

No debes imponer la presencia de animales a otras personas, es una falta de educación de los dueños. En caso de que tengas una visita no la "obligues" a convivir con tu mascota, sobre todo si no son de su agrado, por mucho que te digan que no les importa. (FOTO: PEXELS)

▼



El cuidado de nuestra mascota:

Siempre que saques a tu mascota, tienes que llevar una bolsa para recoger las heces que deje a su paso. Evita que orine en la entrada de las casas, en bicicletas, motocicletas, llantas de autos, sitios frecuentados por niños. (FOTO: FREEPIK)

▼

Lávate las manos:

Siempre que toques a tu mascota, no olvides lavarte las manos antes de manipular cualquier tipo de alimento o envase que vaya a contener bebida o comida, o antes de saludar a alguna persona o tocar un niño, para evitar algún tipo de enfermedad. (FOTO: PEXELS)

▼