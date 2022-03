Listos para besar. Aprende a cuidar tus labios

Usar bálsamo. Además del protector solar que aplicaste sobre tu rostro, al menos 20 minutos antes de exponerte al sol, debes agregar un extra de protección a tu boca aplicando bálsamo de labios que tenga protector solar, para evitar que se quemen tus labios y resequen ante la falta de hidratación. Y, por favor, ¡no los chupes! (Foto Pexels) ▼

Productos resistentes al agua. Elige productos de preferencia que sean resistentes al agua, tanto tu bálsamo como el mismo protector solar. Con esta condición, su protección será más segura si es que llegas a meterte a la piscina o te mojas en el mar. (Foto Pexels) ▼

Tomar agua. Ante el aumento de la temperatura, el cuerpo comienza a perder agua a través de la sudoración, por ello, debemos mantenerlo hidratado, con bebidas libres de azúcar. En su lugar, se recomienda agua simple, de frutas naturales o jugos. Así como el organismo se mantendrá en buen estado, lo mismo sucederá con la boca y labios, evitando que se resequen. (Foto Pexels) ▼

Crema hidratante. Luego de haberte asoleado y tras ducharte, aplica crema hidratante en todo el cuerpo, cara y labios. Recuerda que al exponerte al sol tu piel pierde agua, así que ayúdala a mantenerse humectada con una buena crema absorbente que le devuelva el brillo y la lozanía, así tus labios no estarán secos. (Foto Pexels) ▼

Vaselina de emergencia. Si tus labios están secos, han comenzado a agrietarse y a despellejarse, recurre a la vaselina como un remedio inmediato para que comiencen a humectarse y retócalos constantemente hasta que comiencen a sanar. (Foto Pexels) ▼

No brillo ni lipsticks. Los cosméticos son productos para maquillarte, pero no cuentan con la protección que te da un bloqueador solar o un bálsamo de labios, así que su uso no te protege de los rayos del sol y no los sustituye. Si deseas aplicar brillo o lipstick, tendrá que ser después de tu rutina de cuidado de la piel. (Foto Pexels) ▼