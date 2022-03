La 10. Helen Mirren, vestida por Dolce & Gabbana con joyería de Harry Winston, luce la tendencia del rosa, un color clave que suele triunfar en las alfombras rojas. Replicó el tono incluso en la joyería. (Foto: IG @fashions_celebs_critics) ▼

La 9. Rosario Dawson, vestida por Óscar de la Renta y joyería de Chopard, luce un vestido con mucho volumen tanto en el escote como en la falda, los grandes volúmenes son otra tendencia muy importante. (Foto: IG @rickwolf22) ▼

La 8. Naomi Watts vestida por Fendi Couture con joyería de Cartier. Este vestido está inspirado en la moda de los años 20, una gran opción para la noche. La joyería de Cartier suele inspirarse en el art deco, así que la conjunción fue ideal. (Foto: IG @loulougrece) ▼

La 7. Fran Drescher, vestida por Reem Acra. La Nanny Fine lució dos grandes tendencias de temporada: el plata y las mangas abiertas. (Foto: IG @lomasinnmusic) ▼

La 6. Vanessa Hudgens, vestida por Atelier Versace y joyas de Chopard, luce un vestido clásico de la firma en un color muy de la próxima temporada, el azul aqua. (Foto: IG @teamhudgens) ▼

La 5. Elle Fanning, vestida por Gucci con joyería de Cartier, muestra una tendencia andrógina, y algo inusual, pantalones en la alfombra roja. (Foto: IG @Vogue) ▼

La 4: Nicole Kidman, vestida por Saint Laurent y con joyería de Harry Winston, lleva un vestido inspirado en los 40, creado en uno de los materiales más lujosos, el terciopelo. (Foto: IG @Vogue) ▼

La 3. Cate Blanchett, vestida por Armani Privé y con joyería de Pomellato, es un gran ejemplo de que la tendencia de escotes de vértigo puede ser muy elegante además de sexy. (Foto: IG @tutigarcia) ▼

La 2. Lady Gaga, vestida por Armani Privé y joyería de Tiffany and Co., lleva la tendencia más importante de la temporada, el plata, en un look muy chic inspirado en Old Hollywood. (Foto: IG @Vogue) ▼