Errores más comunes que cometes si tienes un gato en casa

Tratar de calmarlo:

No debemos calmar a un gato si está a la ofensiva, o a la defensiva. Hay que entender su lenguaje corporal para saber qué quiere decirnos con sus posturas, expresiones faciales, o la posición de determinadas partes de su cuerpo, como la cola, las orejas o los bigotes. Esto ayudará a comprenderlo mejor y saber si tiene problemas de comportamiento. (FOTO: PIXABAY)

No le des órdenes como si fuera un perro:

Otro error frecuente es darle órdenes a los gatos como se hace con los perros con determinados gestos, como palmadas, gritos, u omitiendo otros sonidos estridentes como chillidos, ya que esto puede incomodarlos y resultarles amenazante, al no corresponder dichas actitudes con su carácter. Enfrentarlos o castigarlos no funciona. (FOTO: FREEPIK)

No juegues con él estimulándolo con las manos:

A los gatos les gusta que estimulen su instinto como la caza, pero solo se recomienda si se emplean juguetes, no las manos, ni las piernas, ni los pies, porque según los expertos, con el tiempo esto podría generar cierta agresividad. Lo ideal es utilizar muñecos, pelotas, juguetes con movimiento o cañas que en el extremo tengan un señuelo. (FOTO: PINTEREST)

Ofrecerle leche:

Una vez que los gatos superan la etapa de la lactancia no necesitan tomar leche, debido a que muchos pueden desarrollar intolerancia a la lactosa, con mayor frecuencia que las personas. La leche de vaca, al contener mucha menor cantidad de grasa y proteína que la de la gata, y al mismo tiempo mayor cantidad de lactosa, no se aconseja dársela ni a los cachorros. (YOUTUBE)

No le permitas jugar con objetos pequeños:

La recomendación es evitar que jueguen con objetos que puedan tragarse como botones, pues además de que no se trata de un objeto adecuado para estos animales, se producen con cierta frecuencia trastornos por ingerir cuerpos extraños, que les pueden provocar asfixia y poner en riesgo su vida. (FOTO: PEXELS)

No lo alimentes solo con pienso:

Otro error que cometen los que tienen un gato en casa, es alimentarlo solo con pienso, ya que e alimento seco es más difícil de ingerir para ellos, debido a que consumen pocas cantidades de agua. Los expertos recomiendan combinar una dieta balanceada de alimento seco y una mayor cantidad de agua para prevenir enfermedades. (FOTO: PIXABAY)

