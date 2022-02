¿Cuáles son los perros más robados en la Ciudad de México?

El robo de perros aumentó más de 125% en la última década en la Ciudad de México, siendo las razas preferidas de los delincuentes el labrador retriever, husky siberiano y bulldog para la reventa; mientras que el Pomerania, chihuahua y bulldog francés para pedir rescate, de acuerdo con un estudio realizado por HelloSafe. (FOTO: FREEPIK) ▼

Razones por las que los perros son robados

Una de las principales razones por las que los perros son robados es para reproducirlos y vender las crías, aunque también lo hacen para exigir un rescate o utilizarlos como sparrings de perros de pelea, es decir los usan para preparar y entrenar al perro competidor. (FREEPIK)

Labrador retriever

Es una de las razas de perros más populares del mundo. Es un perro noble, hermoso y muy inteligente, ideal para todo tipo de familias. Aunque es un lomito bondadoso, dócil y muy paciente, debes saber que necesita largas horas de ejercicio y juegos para mantenerse en forma y evitar el sobrepeso, un problema común en esta raza. (FREEPIK)

Husky siberiano

No solo es una de las mascotas más populares por su aspecto físico, sino por su carácter que lo hace especial. Se trata de perros cariñosos, juguetones y afables que disfrutan de formar parte de una familia. Es un can que requiere de una alta dosis de ejercicio diario. Se le conoce como un perro andarín, que si no permanece bajo vigilancia es capaz de andar y olvidarse de dónde está su hogar. (FOTO: FREEPIK)

Bulldog inglés

Es un perro de apariencia inconfundible. Robusto y bajo, tiene un aspecto feroz, aunque su carácter suele ser afectuoso y tranquilo. Son ideales para aquellas familias en las que se les dedique una especial atención a las mascotas. Se les considera muy fieles porque es muy difícil hacer que un bulldog inglés cambie de dueño. También son posesivos con la comida y los juguetes. (FOTO: PEXELS)

Pomerania

Es un perro de tamaño toy o mini, que se caracteriza por ser inteligente, cariñoso, noble y hogareño. Odia la soledad y la falta de atenciones. También es muy activo, despierto e incluso curioso. Es un can que va a necesitar varios paseos, atención constante y tiempo para educarlo, debido a que puede convertirse en un perro muy ladrador. (FOTO: FREEPIK)



Chihuahua

Además de ser una mascota adorable se trata de un compañero inteligente, inquieto y curioso que ofrecerá todo su amor a quienes cuiden de él. El chihuahua no tiene una personalidad definida propia de la raza, por lo que dependiendo de su educación podemos hablar de un perro cariñoso y tierno o de una raza algo maliciosa y astuta. Es muy observador y le gusta salirse con la suya. (FOTO: PEXELS)



