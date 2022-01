¿Cuáles son los 5 perros más inteligentes del mundo?

Razas de perros inteligentes:

Aunque existen muchas razas de perros inteligentes, existen algunas que sobresalen de otras no solo por la raza y la inteligencia, sino también por la educación y la estimulación mental que se les brinda. De acuerdo con Stanley Coren, profesor e investigador neuropsicológico, autor del libro The Intelligence of Dogs, estos son los 5 perros más inteligentes del mundo. (FOTO PEXELS)

▼

Border collie:

El border collie encabeza esta lista, porque es una raza canina que destaca por poseer una amplia capacidad de aprendizaje en distintos ámbitos: obediencia canina básica, avanzada, habilidades caninas, pastoreo o Agility. Además de su intelecto también destaca por el fuerte vínculo que crea con sus dueños, su belleza y su predisposición para el ejercicio físico. (FOTO FREEPIK)

▼

Caniche o poodle:

El perro caniche aprende con mucha facilidad, de ahí que sea considerado uno de los cinco perros más inteligentes del mundo. Es muy inteligente, fiel, alegre y juguetón. Le encanta nadar y recoger cosas con su boca. Es ideal para familias y personas que tienen perro por primera vez, tienden a llevarse muy bien con los niños. (FOTO FREEPIK)

▼

Pastor alemán:

El pastor alemán se caracteriza por ser un perro sensible inteligente e intuitivo. Durante generaciones se ha cuidado el estándar de esta raza por sus enormes atributos mentales, físicos y cognitivos. Necesita mucho afecto, juegos de inteligencia, práctica de obediencia y ejercicio físico moderado. (FOTO FREEPIK)

▼

Golden retriever:

Se trata de un perro muy inteligente que puede asumir todo tipo de tareas desde perro policía detectando droga, como perro de rescate y animal de compañía. Destaca por su belleza y por su carácter afable y bonachón. Es muy tolerante con los niños pequeños a los que cuida y protege. Se caracteriza por ser paciente, fácil de adiestrar y muy dinámico. (FOTO FREEPIK)

▼

Doberman pinscher

Es uno de los perros más rápidos a la hora de automatizar órdenes y en el entrenamiento general. A pesar de la mala fama que se le ha hecho como una raza agresiva, es bastante tranquila y tolerante con todos los miembros de la familia. Sus problemas conductuales derivan de una mala educación, falta de ejercitación física o mental. Es un can muy sociable, activo e inteligente.

(FOTO PIXABAY)



▼