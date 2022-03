Aprende a trabajar en tu tolerancia a la frustración

Metas realistas. Debemos ser conscientes del lugar dónde estamos y de los objetivos que queremos cumplir. La idea es establecer metas efectivas y prácticas. Quizá los anhelos o sueños más complejos deberían definirse a un plazo mayor. (Foto Pexels) ▼

Plantear los escenarios. Así como ya planteamos nuestros objetivos, debemos marcar un mapa de los posibles escenarios, tanto buenos como malos. Aunque nuestro objetivo es llegar a la meta, debemos ser conscientes que los resultados pueden cambiar durante el proceso y que podríamos en el camino desviarnos al peor de los escenarios. (Foto Pexels) ▼

Prevenir. De solo pensar en que los resultados no nos favorezcan surge un sentimiento de malestar, para ello es importante tener un plan B por si llegamos a desviarnos en el camino. Ser previsivo nos ayudará a trabajar en la tolerancia a la frustración. (Foto Pexels) ▼

Aprender de los errores. Es una tarea que se dice fácil, pero que cuesta trabajo aplicar. Todos hemos pasado por desafíos, que con el paso de los años se transforman en lecciones. Recordar las adversidades que se nos han presentado es un buen ejercicio para motivarnos a seguir adelante. (Foto Pexels) ▼

Permitirnos equivocarnos. Reza la frase que “la práctica hace al maestro”, por ello, es importante, vivir la frustración y aprender que es un paso hacia el éxito y a replantear objetivos y metas. Trabajar en la frustración nos permitirá ser menos estrictos con nosotros mismos y nuestra percepción sobre dicho sentimiento no será visto como negativo sino como oportunidad. (Foto Pexels) ▼

Abrazar los sentimientos. Un buen ejercicio es identificar plenamente el sentimiento que surge a partir del hecho que nos frustra, no importa cuál sea. Así como reaccionamos ante hechos alegres, positivos y gratificantes, debemos hacer lo mismo con aquellos que son más incómodos. Finalmente, somos humanos y sentimos. (Foto Pixabay) ▼

Aprender a perder. No siempre se gana. Ser competitivo es positivo porque nos exigimos más a ser mejores, pero debemos entender también que no lo es todo. La satisfacción no debe limitarse a los resultados, sino a todo el camino y proceso. (Foto Pexels) ▼

Tener una fuga. Los pasatiempos aquí son de gran ayuda pues nos van a permitir desconectarnos del hecho que nos puso de malas. Lo recomendable es que una vez que hayamos atravesado por un episodio de frustración, encontremos refugio en alguna actividad que nos permita distraernos, ya sea un juego, la lectura, la meditación o hacer ejercicio. Otras pueden ser ver una película, serie o escuchar música, bailar o cocinar. (Foto Pexels) ▼

Háblate. Todos nos terapeamos a nosotros mismos, así que cuando te encuentres ante una situación incómoda háblate a ti mismo, reconócete y analízate en retrospectiva para equilibrar tu irritabilidad. No te juzgues, oriéntate. (Foto Pexels) ▼