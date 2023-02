Si no eres suscriptor en Youtube Premium te encontrarás con más anuncios de los que deseas, pero existen varias alternativas gratuitas con las que esquivar la publicidad.

Y es que en los últimos años la política publicitaria de Youtube se ha vuelto mucho más agresiva. Todo usuario quiere eliminar la propaganda y disfrutar del contenido sin pausas, intentan hacerlo, pero no lo logran. Pero lo cierto es que es una tarea muy fácil de realizar.

Te decimos la manera, siempre y cuando se reproduzcan los videos en una laptop o computadora de escritorio, ya que basta con descargar un bloqueador en el navegador favorito.

Eso sí, quitar los anuncios en un teléfono inteligente o tablet, sea Android o iOS, puede ser algo un poco más complicado, por lo que te diremos algunas opciones que podrían ayudarte.

¿Cómo se eliminan los anuncios de YouTube sin pagar?

Añadir un punto final al link del video a reproducirse.

Desde el teléfono celular: Puedes adelantar el vídeo hasta el último minuto, esperar que acabe y volver a reproducirlo.

Puedes descargar la aplicación YouTube vanced, funciona igual que la versión Premium pero gratuitamente.

Puedes descargar AdBlock, qué es un plugin de Google Chrome que quita cualquier anuncio, incluido YouTube.

Más opciones

En la actualidad, existen muchas aplicaciones como YouTube Vanced, Newpipe, entre otras, que permiten visualizar contenido de YouTube sin la molesta publicidad que aparece antes, durante y después de los videos.

El problema con estos software es que no puedes encontrarlos en Google Play Store. Al no estar en la tienda oficial de los dispositivos Android, si no en páginas de descargas de dudosa procedencia, el usuario corre el riesgo de instalar una aplicación que podría estar infectada.

De esta manera, existe una alternativa más segura para los usuarios de Android e iOS que estén cansados de la publicidad que muestra YouTube. El nombre de esta aplicación es Brave.

Así es como puedes usar Brave para ver videos sin anuncios:

Ingresar a App Store o Play Store y descargar Brave en el teléfono.

Abrir la aplicación y en la barra de direcciones ingresar www. youtube .com

.com Si se desea, se puede iniciar sesión con la cuenta de Google para que se pueda ver los videos favoritos de uno.

Además, estas otras configuraciones pueden usarse en Brave:

Entrar a la configuración de Brave y activar la opción ´ Reproducción de video en segundo plano ´. De esta manera, los clips seguirán reproduciéndose, aunque se abra otra aplicación o se apague la pantalla.

Volver a los ajustes del navegador y escoger ´Agregar a la pantalla principal´. Gracias a esta opción, se creará un ícono de YouTube en el teléfono que se tendrá que usar a partir de ahora cuando se quiera ingresar a la plataforma.

aemz