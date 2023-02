Del 13 al 17 de febrero, estos son todos los juegos que llegan a consolas Xbox con lanzamientos interesantes como Wild Hearts o Wanted: Dead.

Xbox ha publicado a través de su blog cuáles serán los juegos que llegan la semana que viene, después de que la semana pasada estuviera protagonizada totalmente por el lanzamiento de Hogwarts Legacy.

A través de una publicación en Xbox Wire, se han confirmado los juegos que llegan a Xbox en apenas unos días. La mayoría de juegos que llegarán a las consolas de Microsoft serán títulos independientes, pero destaca la presencia de algunos títulos como Shadow Warriors 3, Wanted: Dead o Wild Hearts.

Los lanzamientos de esta semana

Ten Dates – 14 de febrero: es la secuela de la comedia romántica interactiva, Five Dates, que tiene lugar en el mundo post-pandémico. A lo largo del juego, tus elecciones e interacciones fortalecerán o debilitarán tu relación con tu cita.

Wanted: Dead – 14 de febrero: slasher/shooter híbrido de los creadores de Ninja Gaiden y Dead or Alive. El juego sigue una semana en la vida de la Unidad Zombie, un escuadrón de élite de la policía de Hong Kong en una misión para descubrir una importante conspiración corporativa.

Cities: Skylines – Remastered – 15 de febrero – Game Pass : diseña, construye y administra la ciudad de sus sueños, desde servicios públicos hasta políticas cívicas, y desafíese a crecer de una simple ciudad a un bullicioso centro metropolitano.

: diseña, construye y administra la ciudad de sus sueños, desde servicios públicos hasta políticas cívicas, y desafíese a crecer de una simple ciudad a un bullicioso centro metropolitano. Geometric Sniper – Blood in Paris – 15 de febrero: como francotirador, tendrás que prestar atención a los detalles y encontrar el momento perfecto para disparar. Tus objetivos saben que son buscados y tratarán de esconderse de varias maneras.

Más juegos:

Launcher Heroes – 15 de febrero

Pocket Witch – 15 de febrero

W.A.R.P. – 15 de febrero

Gigantosaurus: Dino Kart – 16 de febrero

Pinball FX – 16 de febrero

Shadow Warrior 3: Definitive Edition – 16 de febrero – Game Pass

CometStriker DX – 17 de febrero

CyberHeroes Arena DX – 17 de febrero

Dark Burial: Enhanced Edition – 17 de febrero

Rise of the Fox Hero – 17 de febrero

Road Stones – 17 de febrero

Rooftop Renegade – 17 de febrero

Tales of Symphonia Remastered – 17 de febrero

Wild Hearts – 17 de febrero

Los juegazos para marzo

Uno de los primeros juegos para marzo será un esperado estreno de día 1, con Wo Long: Fallen Dynasty, lo nuevo de Team Ninja y Koei Tecmo. Un título de acción con toques de rol ha dejado buenas impresiones desde su revelación y su primer demo.

El próximo 3 de marzo y los usuarios del ecosistema Xbox podrán disfrutarlo sin costo adicional desde Xbox Game Pass y PC Game Pass.

Para los amantes del beisbol, pues MLB The Show llegará por tercer año consecutivo a su catálogo como lanzamiento de día 1. La franquicia en manos de PlayStation Studios volverá recargada y actualizada con MLB The Show 23. Debutará el próximo 28 de marzo.

Además, se confirmó la llegada de Way To The Woods al servicio de Microsoft. El juego a cargo de onepixel.dog, estudio independiente que ofrecerá una cautivadora historia protagonizada por un ciervo y un cervatillo. Aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

