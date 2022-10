La saga Call of Duty se inspiró en México y en el narco para la nueva versión de "Modern Warfare II". Los desarrolladores del juego no hicieron caso del llamado "Abrazos, no balazos", del presidente de México. Por el contrario, exhibe cómo opera el crimen organizado, muestra narcomantas, ejecuciones y presenta hasta un narcocorrido de la Banda MS.

De acuerdo con el adelanto del videojuego, que sale a la venta este viernes 28 de octubre, aparece un personaje mexicano: el coronel Alejandro Vargas, quien le explica a las fuerzas especiales estadounidenses cómo actúa el narcotráfico en México, en particular habla del cártel de Las Almas, y cómo está coludido con el Ejército y la policía.

Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen desaparecen



También explica que los criminales usan la generosidad para ganarse al pueblo, es decir, que cuentan con base social para protegerse de las autoridades e, incluso, en el videojuego aparecen cadáveres cubiertos con narcomantas, muy al estilo del narco mexicano.

¿SUPERHÉROE MEXICANO?

En una entrevista ofrecida a Xataca, los creadores del videojuego destacan que su meta era crear un superhéroe mexicano.

"Al final, esto es entretenimiento, pero en ese sentido siempre estamos muy, muy atentos. El cártel, en nuestro juego, no es para nada encantador ni glorificado, ellos son los malos, y si eres un villano en el universo de Call of Duty tu tiempo es corto, ya sabes, Alejandro y los Vaqueros van por ti. Creo que eso es un elemento crucial a nivel narrativo, tenemos que lidiar con esto para que la guerra no se presente en blanco y negro", dijo uno de los creadores.

Otra de las sorpresas es la participación de la Banda MS, de Sergio Lizárraga con un narcocorrido. Aunque hasta el momento no se sabe cómo fue la colaboración, la agrupación fue etiquetada en la cuenta oficial de "Call of Duty" con una imagen de una calavera y los colores de la bandera mexicana.

En el video oficial se aprecia a la agrupación llegando al pueblo "Las Almas", en donde se encuentran toda clase de objetos destruidos y señales de que el cartel ya pasó por ahí.

Soy del 141 y aquí voy

Tras Las Almas del cartel saben que estoy

Vamos fuertes los vaqueros, sí señor

Gaz al cuidado del equipo y los demás

Y el fantasma nadie sabe dónde está

Hace guerra para conseguir la paz

Capitán, te paso un puro

Tienes todo mi respeto

Siempre has sido el tipo duro

Por eso me comprometo

LAS ALMAS

Por medio de YouTube la cuenta Inside Gamers compartió la misión llamada: Protección del Cartel, en ella, se aprecia los integrantes de la fuerza operativa 141 aterrizando en un pueblo llamado "Las Almas".

Son guiados por un agente mexicano llamado Alejandro Vargas, quien recorre algunos lugares del pueblo.

"Oye, tranquilo, calma, aquí es normal", expresó el agente Vargas a un soldado, el cual se sorprende al ver que algunas personas del pueblo portan armas.

Las armas en la calle son jurisdicción de la policía



De igual manera, se puede observar que los hombres armados conviven de manera normal con los habitantes del pueblo.

Así, la fuerza operativa 141 pasa por un lugar con ejecuciones de personas envueltas en narcomantas de un mensaje de "El Sin Nombre".

Finalmente, el equipo evita un retén del ejército mexicano, pues explicaron que ya fue comprado por el crimen organizado.

Hay tropas que maneja 'El Sin Nombre', como les dije, está en todos lados



rst