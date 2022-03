¡Tu nombre puede darle la vuelta a la Luna! Así lo puedes mandar a la NASA

La NASA lanzó una convocatoria para que el nombre de cualquier persona pueda llegar a la Luna con la misión Artemis I.

Los nombres serán enviados a bordo de la cápsula espacial Orión, la cual orbitará la Luna como parte de la misión Artemis I, se espera que sea lanzada en este 2022.

En ocasiones anteriores los nombres se almacenaban en microchips, pero para esta misión se guardarán en una memoria USB, la cual volará a bordo de la cápsula en su trayecto a la Luna.

¿CÓMO REGISTRAR MI NOMBRE PARA QUE LLEGUE A LA LUNA?

Debes registrarte en la página Send Your Name With Artemis

Coloca tu nombre completo en el recuadro " First Name ".

completo en el recuadro " ". Posteriormente, debes escribir tus apellidos en el apartado que dice " Last Name ".

". Después, tienes que crear un PIN , el cual debes recordar para poder ingresar en el futuro y debe tener de 4 a 7 dígitos.

, el cual debes recordar para poder ingresar en el futuro y debe tener de 4 a 7 dígitos. Una vez que te hayas registrado obtendrás tu Tarjeta de Embarque y podrás descargarla para que la conserves.

y podrás descargarla para que la conserves. Para descargarla, solo debes ingresar con tu nombre completo y PIN al apartado "Look Up Boarding Pass", este te dará tu Tarjeta de Embarque y podrás guardarla.

¿QUÉ ES LA MISIÓN ARTEMIS I?

Se estima que Artemis I será lanzada en 2022, será un vuelo de prueba sin tripulación de la nave espacial Orión y el cohete del SLS como un sistema integrado en anticipación a las misiones con astronautas.

Con Artemis, la NASA aspira a llevar a la Luna a la primera mujer y a la primera persona de color, y a establecer una presencia duradera en la Luna y sus alrededores mientras se prepara para las misiones humanas a Marte.

(Ann Ventura)