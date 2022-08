La plataforma de mensajería WhatsApp decide permanentemente discontinuar su aplicación a medida que los sistemas operativos de los teléfonos celulares reciben nuevas actualizaciones.

La popular mensajería instantánea discontinuó desde el 1 de agosto el acceso a futuras actualizaciones a 39 modelos de smartphones, entre ellos Samsung, Huawei, LG y Sony.

Tan solo la versión más vieja del sistema operativo Google que seguirá contando con soporte es Android 4.1; aquí te dejamos la lista de los celulares.

¿Qué modelos se quedaron sin actualizaciones?

Samsung Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D2

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

ZTE V956 – UMi X2

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus

L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Estas restricciones no tienen que ver la compatibilidad de la marca o modelo del celular, si no que hay diferentes dispositivos que simplemente no tienen lo necesario para soportar las próximas actualizaciones.

Por otra parte, hay que destacar que las versiones más antiguas de los sistemas operativos no tienen más actualizaciones de seguridad, por lo que son más fáciles de vulnerar, ya que conviertan en un blanco fácil para los ciberdelincuentes.

