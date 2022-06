En medio de la separación de la cantante colombiana y el jugador de fútbol Piqué, el pasado 2 de junio, Shakira ingresó a la lista del Club del Billón de Spotify por su éxito del 2005 "Hips don't lie".

En esta lista también se encuentran canciones como "Bohemian Rapshody", de Queen, "Everything I wanted", de Billie Eilish, "Without me", de Eminem, y "Viva la vida", de Coldplay, por mencionar algunas.

¿Qué es el Billion Club?

En julio del año pasado, la plataforma de Spotify implementó una categoría dentro de sus listas de reproducción, nutrida por las canciones más escuchadas en la plataforma de streaming, lugar donde ingreso Shakira.

Se determina un éxito cuando es escuchado más de mil millones de veces, el servicio multimedia notifica a los usuarios que una nueva canción se ha integrado a sus filas.

Las canciones más escuchadas de Shakira

Sus canciones se han vuelto tendencias en plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music y Deezer, aquí te dejamos un listado de cada plataforma.

En Spotify:

Te Felicito Antología Hips Don´t Lie Loba La Tortura (feat. Alejandro Sanz) (Album) Dia de Enero Clandestino Me Gusta Inevitable GIRL LIKE ME La Bicicleta Ojos Así Perro Fiel (feat. Nicky Jam) Chantaje (feat. Maluma) Me Enamoré No (feat. Gustavo Cerati) Pies Descalzos, Sueños Blancos Whenever, Wherever Don´t Wait Up Y, ¿Si Fuera Ella? Suerte (Whenever, Wherever) Ciega, Sordomuda Que Me Quedes Tú Deja vu Estoy Aquí

En Amazon Music:

Te Felicito Estoy Aquí Antología Un Poco De Amor Donde Estas Corazón Que Me Quedes Tú Ciega, Sordomuda Si Te Vas No Creo (En Vivo) Inevitable Ojos Así Suerte (Whenever, Wherever) Te Aviso, Te Anuncio (Tango) Tú (En Vivo Without Intro) Dónde Están Los Ladrones (En Vivo) Moscas En La Casa

En Deezer:

Te Felicito Dia de Enero Antología Hips Don´t Lie (feat. Wyclef Jean) GIRL LIKE ME Inevitable Me Gusta Estoy Aquí La Tortura (feat. Alejandro Sanz) (Album) Don´t Wait Up Clandestino Chantaje (feat. Maluma) La Bicicleta Perro Fiel (feat. Nicky Jam) Ojos Así Whenever, Wherever Me Enamoré Deja vu Que Me Quedes Tú Ciega, Sordomuda No (feat. Gustavo Cerati) Loba Pies Descalzos, Sueños Blancos Suerte (Whenever, Wherever) Y, ¿Si Fuera Ella? (+ Es +)

aemz