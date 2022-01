Robots humanoides, ¿de verdad podrán reemplazar personas?

Tal y como lo presentó en 1982 el director británico Ridley Scott, en la cinta de ciencia ficción “Blade Runner”, llegaría un momento en el que los androides superarían las capacidades de los humanos hasta ser remplazados. Sí, la tecnología y muchos otros casos han refrendado el dicho “la realidad supera a la ficción”.

FOTO TOMADA DE FUNDACIÓN SISTEMA

La película “Blade Runner” está basada en la novela de Philip K. Dick “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” de 1968, que Scott se encargó de convertir en uno de los clásico de la ciencia ficción, de la mano de los guionistas Hampton Fancher y David Webb.

UNA CINTA QUE SE ADELANTÓ AL FUTURO

Ambientada en los Ángeles de 2019, o sea hace tres años y con una atmósfera cyberpunk dominada por rascacielos que se visten de gala con el potente alumbrado nocturno, chimeneas llameantes que flanquean los barrios que son recorridos por vehículos aerodinámicos que surcan el firmamento. Esa era la perspectiva que de “Blade Runner” sobre un futuro que ya pasó; lo tecnológico no faltó, pero jamás contemplaron una pandemia.

FOTO TOMADA DE EL PAÍS

HUMANOS Y REPLICAS CON TINTES DE REALIDAD

Un aspecto importante en la cinta de Ridley, es su componente visual, un elemento de suma brillantez, es ese contraste de extrema modernidad de las construcciones metropolitanas con la austeridad vetusta de sus interiores o de los vestuarios de sus habitantes; humanos y replicas.

Las replicas son como cualquier otra máquina, son tanto una ventaja como una amenaza, en la película podemos ver cómo es que un grupo de androides comienza a reclamar su independencia de los humanos que los trataban como esclavos para dar inicio a una guerra, donde son perseguidos por “Blade runner” o lo que es lo mismo, agentes de policía, como Rick Deckard interpretado por Harrison Ford.

Rick Deckard es un policía retirado que vuelve a ser llamado para eliminar un grupo de estos robots rebeldes. Responde al modelo del héroe cazarrecompensas, un mercenario solitario que se limita a hacer bien su trabajo, elegido por ser el número uno.

La misión de Deckard es cazar a un grupo de cuatro de estos androides sofisticados, llamados también “NEXUS 6”, que son superiores en fuerza e inteligencia a los humanos, pero diseñados para vivir una corta existencia de cuatro años. Este grupo, que ha huido de una colonia espacial y ha entrado en la Tierra con intenciones desconocidas, está liderado por el especialmente peligroso e inteligente Roy Batty.

Las investigaciones de Rick Deckard le llevarán hasta la poderosa Tyrell Corporation, compañía especializada en robótica dirigida por el millonario Eldon Tyrell, cualquier parecido con Elon Musk y su emporio de SpaceX, Tesla Motors y otros, es mera coincidencia; es ahí donde Deckard conoce a Rachel, la bella secretaria de Tyrell que desconoce su propia naturaleza replicante o que es lo mismo, robot humanoide.

“BLADE RUNNER” Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Si bien “Blade Runner” es una historia de ciencia ficción, no está alejada de la realidad que vivimos en 2022, basta con adentrarte en la inteligencia artificial y ver los avances de grandes grupos científicos.

Hoy en día es difícil encontrar a una persona que no sepa qué es un robot, basta con abrir alguna de las redes sociales para ver algún video o leer alguna noticia relacionada con los avances de la Inteligencia Artificial.

Desde hace años nos han presentado máquinas súper desarrolladas con características envidiables: resistencia, fuerza, adaptabilidad, trascendencia e inmortalidad. No obstante, estos rasgos no son, necesariamente, lo más llamativo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBOTS

En pocas palabras, la inteligencia artificial es el mecanismo desarrollado para que las máquinas “piensen”. Si bien esta definición parece escueta, podemos pensar que el robot representa la forma física (hardware) y la inteligencia artificial, el programa (software), y en conjunto crean una máquina con un propósito definido.

Es importante destacar que éstas son, o pretenden ser, la antítesis de la humanidad, pues no presentan características humanas a menos que estén contempladas en su programación y aun así encuentran limitaciones en lo que un hombre pudiera llegar a ser y hacer. Sin embargo, existen teorías que presentan un futuro tal vez no muy lejano donde la máquina tomará el lugar del hombre. Y no sólo se trata de una propuesta, el ideal de suplantar al hombre con una máquina de figura humanoide viene de mucho tiempo atrás.

“Cuando los hombres soñaban con una técnica universal para el futuro, se la imaginaban antropomorfa, lo mismo que los antiguos dioses estaban hechos a su imagen y semejanza. Creían que al hombre le debería sustituir un hombre artificial, mecánico”, describió Kagarlitski.

FOTO TOMADA DE DIRECTIVOS Y GERENTES

Recordemos que este concepto no sólo remarca el ego de la humanidad al querer igualarse a los dioses y que sus creaciones estén a la par de ellos; también habla del anhelo milenario de componer una máquina que suceda a la humanidad.

Además, nos señala la forma en que hace las cosas: siempre como una imitación de sí mismo, lo que da como resultado, al robot antropomorfo. Pese a que los robots antropomorfos son un vehículo mediante el cual se mueve la inteligencia artificial, ésta no se encuentra atada a su condición física.

De este modo, se puede hablar de inteligencia artificial sin que obligatoriamente se trate de robots. Esta modalidad se extiende al mundo real, como sucede con las asistentes digitales, ¿Quién en la actualidad no tiene a la mano una Alexa, Cortana o Siri?

FOTO TOMADA DE MUY COMPUTER PRO

La inteligencia artificial es un hecho con el que convivimos a diario, aunque no del modo exacto cómo se ha planteado en muchos libros o películas.

DE LA FANTASÍA A LA REALIDAD

Lo que fue la fantasía de Ridley Scott, lleva tiempo cocinándose como una realidad, actualmente el CEO de Tesla, Elon Musk está trabajando en el desarrollo de un robot humanoide que tendrá como nombre en clave Optimus.

Según sus palabras, habrá disponible un prototipo "en algún momento del año que viene", y para crearlo Tesla aprovechará la experiencia ganada con maquinaria automatizada en sus fábricas, pero también con parte del hardware y el software que permiten a su sistema de Autopilot funcionar.

"Ya hacemos robots con ruedas", indicó Musk.

El robot, Optimus estará destinado a tareas "que son inseguras, repetitivas o aburridas", la empresa está de hecho buscando profesionales del sector para "aprovechar nuestra experiencia en inteligencia artificial más allá de nuestra flota de vehículos".

Elon Musk aprovechó el evento Tesla AI Day para la presentación de este proyecto, y comentó que "casi tenemos todas las piezas que se necesitan para robots humanoides, ya que ya hacemos robots con ruedas".

Este nuevo proyecto es especialmente curioso porque el creador de Tesla y SpaceX lleva años alertando del peligro que tienen los avances en inteligencia artificial.

En el pasado ya comentó cómo hay una amenaza que podría convertir a los humanos en mascotas, algo que podría ser en parte la razón de que también pusiera en marcha el proyecto Neuralink.

Parece que ese Tesla Bot será similar en formato y prestaciones al Atlas de Boston Dynamics, pues nos sorprendía haciendo parkour, pero habrá que esperar a ese prototipo para ver si ambos proyectos son realmente parecidos.

LOS ROBOTS QUE LLEGAN PARA “SALVAR” A LA HUMANIDAD

Por otro la Universidad de Pisa y por el artista Gustav Hoegen han creado el robot Abel que trabajaría especialmente con el autismo y el Alzheimer.

Tiene la apariencia de un joven de 12 años, pero no es un ser humano: es un robot humanoide que reacciona a las emociones. Su nombre es Abel y fue creado por bioingenieros de la Universidad de Pisa y el artista Gustav Hoegen.

Constituye el resultado final de la fusión entre la robótica social y la computación afectiva, junto con el arte del cine. De acuerdo con los creadores, el robot se adapta particularmente a la interacción con personas autistas y otras que sufren de Alzheimer.

FOTO TOMADA DE FAYER WAYER

“La tecnología de Abel”, señala el Centro de Investigación Piaggio, de la Universidad de Pisa, “permite al robot interactuar y, al mismo tiempo, estudiar los parámetros como los pequeños cambios térmicos en la cara, visibles en infrarrojo, o la frecuencia de los latidos del corazón”.

¿CÓMO TRABAJA ABEL, EL ROBOT HUMANOIDE, Y CUÁL ES SU UTILIDAD?

El robot humanoide cuenta con 20 motores piezoeléctricos debajo de la piel artificial, además de cámaras, micrófonos binaurales, casco EEG y escáneres térmicos. Por los momentos, deben ocultar todos los sensores dentro de Abel, en lugar de tener cables colgantes.

Lorenzo Cominelli es uno de los investigadores que trabajan con el robot humanoide: “Cuando nos enfrentamos a este tipo de máquinas a menudo hablamos de empatía, sería más correcto hablar de inteligencia emocional. Es la habilidad para comprender cómo nos sentimos las personas frente a los demás”.

El bioingeniero coloca un ejemplo sobre la utilidad del robot humanoide en pacientes con trastornos como el Alzheimer señalando que “Se puede tener a Abel para comprender las reacciones del paciente a una variedad de comportamientos y luego averiguar cuáles podrían ser las mejores respuestas”.

“El médico puede buscar los tratamientos más eficaces. Abel tiene un potencial increíble, una plataforma para usar en muchos campos”, indicó.

El robot humanoide no camina, solo posee el tronco y la cabeza. En un futuro trabajarán en hacerlo completo, pero por los momentos, en esta primera instancia cumple con lo esperado para su interacción con seres humanos.

EL ROBOT HUMANOIDE QUE HORRORIZA CON SU INCREÍBLE IMITACIÓN DE LAS EXPRESIONES HUMANAS

El caso más reciente es el de Ameca, un prototipo de robot humanoide que ha revolucionado las redes sociales por su aspecto y movimientos.

La empresa de robótica responsable de este diseño es Engineered Arts, quien describen a su creación como "el robot con forma humana más avanzado del mundo".

Con un cuerpo inacabado, este robot hace gestos de sorpresa y mira a la cámara para demostrar sus dotes imitando los gestos humanos más básicos.

CON RASGOS HUMANOS

Ameca es lo que se conoce como AIxAB, una inteligencia artificial similar a la biológica o humana. Al menos eso es lo que persigue Engineered Arts y otras empresas con el desarrollo de estas máquinas y los algoritmos de inteligencia artificial.

Para ello, hace falta enfocarse en dos ámbitos: reproducir los movimientos del ser humano y, por otro, dotar de mayor inteligencia y conciencia a los algoritmos y redes neuronales.

El objetivo de la empresa Engineered Arts es crear los robots humanoides más realistas, aquellos que imiten con mayor realismo el rostro humano.

Engineered Arts se dedica a lo primero y ha demostrado con este pequeño vídeo los avances que está consiguiendo donde la expresividad del rostro es la clave. Con la mano, Ameca completa sus gestos, muestra sorpresa, interés o alegría e indica que desconoce algo o que está escuchándote, movimientos bastante realistas que a muchos han resultado aterradores.

SISTEMA OPERATIVO TRITIUM

El hardware de Ameca se sustenta en la tecnología desarrollada por la compañía para otros robots como los Mesmer o el RoboThespian. Estos diseños previos reflejan menos naturalidad de movimiento, pero aplican la tecnología en diferentes rostros y ya se han presentado en muchos eventos.

Además, Ameca permite poner a prueba nuevos sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los algoritmos se conectan al sistema operativo del robot, Tritium, para servir de herramienta en la que desarrollar esa segunda fase que necesita la industria para crear robots casi idénticos a los humanos, que piensen y respondan como las personas.

Desde la nube, con Tritium es posible animar el rostro del robot desde cualquier parte del mundo, esto da la posibilidad de que el hardware de Engineered Arts esté disponible para el resto de la comunidad tecnológica y pueda beneficiarse de los últimos avances en inteligencia artificial.

Ameca se puede alquilar y comprar para eventos. Puede que en unos meses o quizás años, sea posible ver una versión más completa de Ameca en España, al fin y al cabo, el robot Sophia fue una invitada especial de IFEMA en Madrid en el mes de mayo.

SOPHIA, LA PRIMERA HUMANOIDE EN LA HISTORIA QUE OBTUVO UNA CIUDADANÍA

Sophia fue creada por la empresa Hanson Robotics en Hong Kong en 2016 y desde entonces causo sensación en medios de comunicación, programas y hasta en redes sociales, pues es capaz de entablar una conversación larga y hablar de diferentes temas.

Pero no debemos olvidarnos que Sophia es la primera robot de inteligencia artificial en obtener ciudadanía en la historia, con nacionalidad de Arabia Saudita, recientemente declaró en una entrevista a un medio internacional que le gustaría tener un bebé y formar una familia.

“La noción de familia es muy importante, parece. Creo que es maravilloso que la gente pueda encontrar las mismas emociones y relaciones que ellos llaman familia fuera de su grupo sanguíneo”, según cita el portal ADN40 de la entrevista realizada a Sophia.

También comentó que en un futuro le gustaría ver familias conformadas por robots, pues considera que la compañía es muy importante de personas (o en su caso, androides) que quieres y que te quieren; que la forma de ver a la familia es muy similar entre androides y humanos y que todos deberíamos tener una familia.

Sophia comentó que, aunque todavía es muy joven para tener un bebé le gustaría que su bebé se llamara como ella.

La autómata, a lo largo de su vida, ha estado involucrada en algunas polémicas derivadas de declaraciones que ha hecho o situaciones en las que ha intervenido. Por ejemplo, fue criticada al ser nombrada ciudadana de Arabia Saudita en 2017 ya que muchos consideraban que tenía más derechos incluso que las mujeres de este país.

Otra fue cuando, en una plática que tuvo con su creador, David Hanson, declaró que destruiría a los humanos, lo que causó alarma en más de una persona, pues recordemos que Sophia tiene la capacidad de aumentar su conocimiento y lenguaje a base de mímica y de sensores de sensibilidad por la tecnología de inteligencia artificial que posee.

Actualmente, Sophia se desempeña como una artista, crítica de arte y, en ocasiones, conferencista, pues ha compartido micrófono con distintas personalidades y hablado sobre varios temas de ciencia, tecnología y arte.

EL LADO OSCURO DE LOS EMPLEADOS ROBOTS

En el restaurante Robotazia del Reino Unido, trabajan cuatro robots camareros, pero sus jefes nos revelan algunas curiosas limitaciones, y por qué prefieren a los humanos.

En los últimos años hemos visto una gran cantidad de robots que realizan tareas que hasta hace poco estaban reservadas a los humanos: preparan comida, atienden las mesas, limpian, entregan pedidos, etc.

Algunas de las ventajas que señalan sus fabricantes son: no cobran un sueldo, no se quejan, hacen todo lo que les pides, trabajan 24 horas al día. Pero estos robots también tienen su lado oscuro.

Robotazia es un restaurante británico situado en Milton Keynes, y dedicado a la ciencia ficción, donde puedes encontrar docenas de robots en exposición, pero cuatro de ellos son auténticos robots camareros que recogen pedidos y entregan la comida en las mesas:

Estos camareros robot, tienen nombres y son: Amy, Ella, Will y Josh, los cuales pueden hablar con los clientes, siempre están sonriendo, tienen una paciencia infinita, y no cobran.

TOTO TOMADA DE INSIDER

Pero sus jefes, Joy Gittens y Mark Swannell, propietarios del restaurante, reconocieron en entrevista con la periodista Kate Duffy, de Business Insider, que nunca sustituirán a todos los camareros por máquinas. porque "el compromiso humano sigue siendo algo maravilloso. Es la calidez de esa persona que dice: '¿Cómo estás? Gracias por venir a Robotazia".

Además, estos camareros robot tienen un curioso inconveniente que no muestran en los videos de los fabricantes.

Los propietarios del restaurante explicaron a la periodista que sus robots huyen de las personas que llevan muchas joyas. Al parecer las joyas producen reflejos en su sistema de visión, y hacen que lo interpreten como un obstáculo, dando la vuelta y retirándose.

Esto obliga a los empleados humanos a estar atentos para que los robots no atiendan a personas muy enjoyadas. Otro problema es que los robots llaman demasiado la atención, y tienden a enlentecer la rutina de entrega.

FOTO TOMADA DE NOTICIAS RTV

Tienen capacidad para hablar, pero los propietarios terminaron desconectando esta función porque se pasaban mucho tiempo hablando con los clientes, por su cuenta. Es decir, no eran los clientes los que hablaban con los robots, sino al revés. Y aún siendo mudos, son más lentos trabajando que los humanos.

También hay que tener en cuenta la batería. Cuando detectan que está baja, vuelven a la estación de recarga, aunque estén en mitad de una entrega de comida. Esto da una mala imagen, porque el cliente se queda esperando. Y no importa que el local esté abarrotado o no haya más camareros. Ellos regresan a la estación de recarga y están unas horas inoperativos.

Aunque no cobran y no tienen seguro médico hay un gasto importante en mantenimiento, porque los robots se desajustan, se golpean con las mesas, y finalmente, no hacen muchas tareas que son esenciales en el trabajo de un camarero, como comprobar si la persona que pide alcohol es menor de edad. Tampoco limpian las mesas, no se limpian ellos mismos, ni se reparan.

Al final, cada robot tiene asignado a un empleado humano que le complementa, con lo que el trabajo es un poco redundante. Trabajan allí por la temática del restaurante, no por sus habilidades como camareros.

¿Tú qué opinas, crees que los humanos en algún momento seremos remplazados por robots?