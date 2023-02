Usuarios han reportado fallas en las redes de Instagram y Twitter, después de que notificaran fallas en la hora de realizar publicaciones y cargar historias.

La tarde de este miércoles 8 de febrero, el portal Downdetector dio a conocer que Alrededor de las 16:00 horas en México, Twitter tenía más de 280 reportes sobre las fallas en su plataforma.

Personas a nivel mundial han compartido los hashtags #Twitterdown e #Instagramdown, sobre el reporte de fallas en ambas redes sociales.

Tan solo Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por la caída, ya que contabiliza al menos 13 mil reportes de fallas entre ambas plataformas.

¿Qué errores reportaron los usuarios?

Los internautas han señalado que las fallas se han presentado en estados como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán.

En el caso de Twitter, reportan estos errores:

Errores a la hora de realizar publicaciones.

Carga de la plataforma.

Problemas de conexión con el servidor.

Hasta el momento, Twitter no ha emitido comunicado sobre las fallas.

Mientras que en Instagram son los siguientes:

Carga.

Feed.

Errores en la aplicación.

Usuarios se quejan de la caída

"Este es un tweet programado. Me pregunto si saldrá porque he leído que hay fallas en eso. También si tiene alguna marca diciendo que es programado...", "Parece que hay fallas con Twitter. No se puede publicar porque se superó el límite de tweets diarios. Pero si usan la función de programar tuits, pueden brincarse esa falla", "Estaba respondiendo mensajes, y en un momento me sale un mensaje que dice "Alcanzaste el límite diario de envio de tweets", y yo no soy de esas que andan todo el día en Twitter, para nada xD", son algunos de los tuits que se logran ver sobre la caída.

Restricciones de Twitter en Turquía

Las restricciones a la plataforma de Twitter comenzaron este miércoles por la tarde, a medida que miles de familias y equipos de rescate luchan por hacer frente a las secuelas de los devastadores terremotos del lunes.

De esta manera, la ciudadanía turca acudió en masa a Twitter para movilizar ayuda y compartir imágenes y fotos sobre la magnitud de la devastación.

Desde entonces las personas de dicho país han estado usando servidores proxy de Internet para evitarlas, dijo el organismo de control de Internet NetBlocks.

Los últimos reportes señalan que miles de personas permanecen atrapadas dentro de edificios derrumbados, así como más de 11 mil 600 personas han muerto en los terremotos gemelos, que azotaron el sureste de Turquía y Siria.

aemz