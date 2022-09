El nuevo "Modo Invisible" ya está disponible en modo de prueba en WhatsApp para todos los dispositivos Android, por lo que se espera que luego de la fase beta, finalmente llegue a todos los dispositivos.

Esta nueva opción de WhatsApp permite que los usuarios puedan ocultarse "en línea" cuando se encuentran activos dentro de la aplicación.

Esto, porque quizás puedes estar dentro de WhatsApp y tener muchos mensajes sin responder, entonces no quieres que aquellos a los cuales no les has contestando vean que estás dentro de la app y se sientan ignorados, o simplemente quieres tener un poco más de privacidad a la hora de utilizar la aplicación.

¿CÓMO ACTIVAR EL "MODO INVISIBLE" EN WHATSAPP?

El "Modo Invisible" está disponible en las versiones de prueba 2.2.20.7 y 2.22.20.9 de Android, pero se espera que gradualmente se vaya actualizando para el resto de los smartphones de otras compañías.

Y para activar esta nueva función en tu celular debes de seguir estos pasos:

Ingresa a WhatsApp en tu dispositivo, dirígete a los tres puntos en el sector superior derecho de la aplicación y luego ingresa a "Ajustes".

Luego deberás ir a "Cuenta" y después ingresar a "Privacidad".

En el menú aparecerá la opción "Hora de última vez y En línea". En este punto deberemos notar que la configuración del estado en línea está asociado a la última conexión.

En ese apartado podrás elegir entre las siguientes opciones: "Todos", "Mis contactos", "Mis contactos, excepto", para elegir excepciones específicas y "Nadie". Los tres últimos ítems son aquellos que permiten ocultar el estado, en diferentes grados.

Sin embargo, esta función no estará disponible para aquellos smartphones que no cuenten con el sistema operativo suficientemente actualizado para estas nuevas herramientas.