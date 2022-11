La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp dejará de ser compatible con algunos dispositivos en este mes de noviembre.

Esto es un llamado de atención a los usuarios para que guarden su información y busquen alternativas para seguir comunicándose.

Cabe mencionar que la aplicación realiza actualizaciones constantemente, por lo que algunos celulares quedan por fuera por sus características técnicas.

¿Quiénes quedan afuera?

El sistema operativo menor a Android 4.0.3., y los iPhone que tengan una versión iOS 12 o anterior, son quienes quedarán por fuera de la plataforma.

La lista completa

Varias marcas: Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight, y Archos 53 Platinum.

Apple: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus.

Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2.

Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, y Samsung Galaxy X cover 2.

LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6 LG Enact, LG Lucid 2, y LG Optimus F7.

Así que no olvides hacer una copia de seguridad para respaldar la información y no perder los chats o los contactos que no se hayan guardado.

aemz