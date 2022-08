El sistema operativo que marcó un antes y un después en la historia de Microsoft, llegó al mercado el 24 de agosto de 1995. Windows 95 estableció las bases de otros productos de software que llegarían posteriormente.

La revolución

El sistema operativo introdujo varios cambios importantes, entre ellos en la interfaz gráfica de usuarios, y pasó a utilizar una arquitectura multitarea de 32 bits.

Windows 95 fue la primera versión en introducir la barra de tareas y el menú de inicio que continúan presentes en las versiones actuales del sistema operativo de Microsoft.

En este sistema se incluyó por primera vez el soporte de la función 'plug and play', con el que se conectaba el hardware y los periféricos.

Todo un éxito al ritmo de The Rolling Stones

Hace 27 años era toda una novedad que cambió para siempre la manera en que navegábamos entre aplicaciones en Windows.

El sistema operativo comenzó a venderse en 1995 tanto en CD como en disquetes. La versión de disquetes incluía 13 discos con un formato DMF, mientras la de CD ofrecía juegos, versiones de demostración de algunos programas, así como accesorios y complementos multimedia.

Tras cinco semanas a la venta, habían logrado vender siete millones de copias. Tres años después ya era el sistema operativo más usado del mundo con una cuota del mercado del 57,3%.

El éxito de ventas vino por su fuerte campaña de marketing, pues Microsoft lanzó un anuncio publicitario con la canción "Start me up", de The Rolling Stones, haciendo referencia al botón de Inicio (Start, en inglés).

aemz