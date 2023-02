¡Atento a tu suscripción de PlayStation Plus! Estos son los cambios que llegarán al sistema online de las consolas PS4 y PS5.

Cada mes, Sony actualiza esta última lista con más juegos retro, pero hay otros títulos que lamentablemente deben salir. En marzo de 2023, se perderán nueve títulos.

Por supuesto, no tendría sentido sacar estos juegos del catálogo sin añadir otro tanto. En la más reciente conferencia online State of Play, Sony compartió la actualización de títulos gratuitos de PS Plus y los que entran en la biblioteca.

Los 9 juegos que se van

Aquí puedes conocer la lista completa de títulos que abandonarán pronto PlayStation Plus.

PS Plus perderá atractivos juegos independientes, como The Vanishing of Ethan Carter, Ghost of a Tale y Victor Vran Overkill Edition.

Juegos como WWE 2K22 y Override 2: Super Mech League tienen los días contados en PlayStation Plus. Por otro lado, a los amantes de las carreras les queda poco tiempo para disfrutar Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

Los títulos mencionados y otros listados abajo desaparecerán del servicio el próximo 13 de marzo.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS5 y PS4)

WWE 2K22 (PS4)

Victor Vran Overkill Edition (PS4)

Velocibox (PS4)

The Vanishing of Ethan Carter (PS4)

Override 2: Super Mech League (PS5)

Ghost of a Tale (PS4)

Dungeons (PS4)

Danger Zone (PS4)

Los nuevos juegos

El 23 de febrero, Sony realizó el State of Play donde reveló las novedades que llegarán a los ecosistemas PlayStation en los próximos meses. También, hubo lugar para conocer la alineación de títulos mensuales de PS Plus para marzo.

Sony confirmó que Battlefield 2042, Minecraft Dungeons y Code Vein serán los títulos gratuitos que podrán descargar los suscriptores de los niveles Esential, Extra y Premium de PlayStation Plus.

Además revelaron que RainbowSix Extraction, Inmmortal Fenyx Rising, Ghoswire: Tokyo, Uncharted: Legacy of Thieves y Tchia se unirán al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium. Es importante señalar que Tchia debutará día 1 en el servicio de suscripción.

Juegos gratuitos de marzo de 2023

Battlefield 2042

Minecraft Dungeons

Code Vein

Nuevos juegos de PS Plus

Tchia

Uncharted: Legacy of the Thieves Collection

Ghostwire

Inmortals Fenyx Rising

Rainbow Six Extraction

