¿Para qué sirve? Netflix añade botón de “Me encanta”

Cada día nos sorprende más Netflix, esta vez ha introducido un nuevo botón para que los usuarios puedan indicar que una película, serie o documental les encanta y así ofrecerles más contenido relacionado a sus gustos.

Esta opción esta representada por un icono en donde aparecen dos pulgares hacia arriba y se encuentra en el apartado de valoraciones en donde actualmente esta la opción de “me gusta” representado por un pulgar arriba y “no me gusta” con un pulgar hacia abajo.

De acuerdo con un comunicado que dio a conocer la directora de Innovación de productos Christine Doig-Cardet comenta que los sentimientos pueden ir más allá de un simple “me gusta” teniendo más opciones que elegir.

El tiempo nos ha demostrado que esos sentimientos pueden ir más allá de un simple 'me gusta' y 'no me gusta'. Con una alternativa más para contarnos que algo te gusta muchísimo, conseguirás que las recomendaciones que ves en tu perfil se adapten mejor a tus gustos.

Esta nueva opción ya ha comenzado a implementarse para Netflix TV como para la versión web y dispositivos IOS y Android.

Este nuevo botón ayudará que la plataforma proporcione otras recomendaciones relacionadas con la propia serie, por ejemplo, que sean los mismos realizadores, guionistas o artistas similares, añadió Doing-Cardet.

Por ejemplo, si te encantó Los Bridgerton, te sugeriríamos más títulos producidos por Shondaland o protagonizados por miembros de su reparto.

