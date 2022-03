¡Mujeres que inspiran! Astronautas y científicas, mexicanas en la NASA

Algunos científicos mexicanos han sido reconocidos por su colaboración en investigaciones en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), como Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano en ir al espacio a bordo de la Misión 61-B del Transbordador Espacial Atlantis en 1985 y José Hernández Moreno, participó como astronauta en la Misión STS-128 en 2009.

Las mujeres mexicanas también han tenido un papel muy importante y trascendental en la historia de la NASA, su brillante trayectoria debe de ser reconocida rumbo al 8M.

Carmen Félix, Margaret Zoila Domínguez, Dorothy Ruíz Martínez, Ellen Ochoa, entre otras, no solo han puesto el nombre de nuestro país en alto, estas astronautas y científicas nos inspiran a cumplir nuestros sueños porque han roto con estereotipos en ámbitos que eran dominados por los hombres.

CARMEN FÉLIX

A los 5 años, Carmen Félix ya se preguntaba de qué están hechas las estrellas y qué hay más allá del cielo, pero nunca imaginó que se convertiría en la primera astronauta análoga mexicana, en participar en una simulación llevada a cabo por la NASA en el "Mars Desert Research Station", un lugar en la tierra en el que existen condiciones muy similares a las de Marte.

Carmen Félix es originaria de Sonora, estudió Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones en el Tecnológico de Monterrey. Además, tiene una maestría en Ciencias Espaciales por la International Space University en Estrasburgo, Francia.

El Tecnológico de Monterrey le entregó a Carmen Félix el Premio Mujer Tec 2019. La mexicana fue una de las pioneras en coordinar programas para que más estudiantes pudieran realizar estancias profesionales en la NASA.

ELLEN OCHOA

Ellen Ochoa nació en Los Ángeles, California, aunque sus padres también nacieron en Estados Unidos, sus abuelos eran originarios de Sonora.

Estudió física en la Universidad Estatal de San Diego. Después, estudió un doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad Stanford y fue investigadora del Centro de Investigación Ames de la NASA.

Ellen Ochoa es considerada desde 1991 la primer mujer astronauta mexicana en viajar al espacio a bordo de la Misión STS-56, Misión STS-96 y Misión Shuttle STS-110. También participó como especialista en el primer acoplamiento de un transbordador con la Estación Espacial Internacional.

Ellen Ochoa es miembro de la Sociedad Americana de Óptica y del Instituto Americano de Aeronáutica y de Astronomía, ha sido galardonada por la NASA con la Medalla al Servicio Excepcional en 1997. Además, recibió el Premio a la Herencia Hispana.

Ellen Ochoa fue la primera directora de origen hispano en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA desde el 2013.

Ellen Ochoa es co-inventora de tres patentes en sistemas ópticos para el procesamiento de información. El primer sistema (US Patent No. 4,674,824, 1987) inspeccionaba los objetos en busca de defectos; el segundo (US Patent No. 4,838,644, 1989) utilizaba tecnología óptica para identificar objetos, y el tercero (US Patent No. 4,949,389, 1990) implicaba la disminución de las distorsiones en las imágenes.

DOROTHY RUÍZ MARTÍNEZ

Dorothy Ruíz Martínez es ingeniera aeroespacial, es originaria de San Luis Potosí. Tiene una especialidad en Diseño de Cohetes y se graduó en la Universidad de Texas A&M.

Desde niña Dorothy Ruíz Martínez se preguntaba cómo funciona un cohete y cómo estas máquinas salían de la Tierra y llevaban a los astronautas al espacio.

En 1998, fue seleccionada en 1998 para el programa de la NASA a fin de realizar investigaciones en vehículos espaciales de alta velocidad con materiales reusables. Aunque oficialmente su carrera comenzó cuando fue nombrada instructora de Astronautas para Transbordador.

En el 2006, formó parte de la organización de misiones de operaciones de vuelos espaciales más prestigiosa de Estados Unidos y posteriormente, trabajó en Moscú durante un año como Coordinadora de Enlace de actividades espaciales entre la NASA y la Agencia Espacial Rusa.

Dorothy Ruíz Martínez fue seleccionada para controlar las comunicaciones desde la base de control para la primera misión de una nave no tripulada a la Luna, además, de colaborar con otras relacionadas con el planeta Marte.

JAVIERA CERVINI SILVA

Javiera Cervini Silva es licenciada en Química por la UNAM, es Maestra en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Illinois y Doctora en Química Ambiental, fue investigadora en el Center for Integrative Planetary Science y fue Subdirectora del Instituto de Astrobiología de la NASA (Programa BioMARS) en la Universidad de California en Berkeley, de 2003 a 2005.

El impresiónate currículum de Javiera Cervini Silva la llevó a participar en tareas de suma importancia como la posibilidad de vida en Marte, en donde estudiaba su superficie y los procesos atmosféricos marcianos. Hoy en día es profesora-investigadora del Departamento de Procesos y Tecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa.

Foto: Cervini.net

MARGARET ZOILA DOMÍNGUEZ

Margaret Zoila Domínguez es originaria de Puebla, estudió Licenciatura en Física en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en 2013, inició sus estudios de posgrado en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos de América, para culminar su doctorado realizó diversas investigaciones en uno de los centros más importantes de la NASA.

Ha colaborado en proyectos de calibración de telescopios espaciales como el James Webb Space Telescope y en el desarrollo de varios programas.

Margaret Zoila Domínguez esta desarrolla el proyecto Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), sobre el prototipo de un sistema óptico con tres lentes que tiene la función de espectrógrafo que permitirá generar espectro de diferentes imágenes, un instrumento que posibilitará tomarle fotos a los objetos en el espacio y, a través de ver su espectro y descifrar su componente químico.

La mexicana continuará trabajando en investigaciones de física en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Maryland.

MARÍA REGINA APODACA

María Regina Apodaca estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuando era niña vio la película "Star Trek" y quedó enamorada de las naves. Soñó en convertirse en una ingeniera aeroespacial, y así, emular a "Scotty", el ingeniero de la nave Enterprise.

Apodaca desarrolló el primer vehículo que voló y aterrizó en Marte en 2020, fabricó el modelo del helicóptero como un simple proyecto de divulgación para niños en el que detalló los aspectos más importantes y resultó ser elegido para la misión "Mars Rover".

Foto: Gobierno de México

María Regina Apodaca Moreno fue seleccionada para una estancia de cuatro meses en un programa de internos en el Centro de Investigación Ames de la NASA, en California, en donde trabajó con el jefe del Departamento de Aeromecánica, William Warmbrodt, quien le instruyó sobre el vuelo de helicópteros.

Regina Apodaca es una estudiante e investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts y se especializa en la Ingeniería Aeroespacial.

ALI GUARNEROS LUNA

Ali Guarneros Luna nació en la Ciudad de México, es ingeniera aeroespacial. Comenzó su carrera en la NASA colaborando con el Synchronized Position Hold Engage and Reorient Experimental Satellite (SPHERES), en el desarrollo de satélites miniatura.

Se incorporó al equipo que desarrolla el programa Technology Educational Satellite, donde actualmente colabora. El programa TechEdSat desarrolla CubeSats, que son satélites construidos por estudiantes de la Universidad Estatal de San José y la Universidad de Idaho en asociación con el Centro de Investigación Ames de la NASA. Estos satélites han sido usados para probar tecnología de comunicación para pequeños satélites, y han contribuido al desarrollo del concepto de Small Payload Quick Return.

Ali Guarneros Luna ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria profesional y por su activismo. En 2013, la organización Great Minds in STEM le otorgó el premio HENAAC Luminary Award, por ser un modelo a seguir en la comunidad latina.

En 2015, recibió el premio NASA Equal Employment Opportunity Medal, también recibió el ISS Space Flight Awareness Award en 2014, el premio Space Technology por la Sociedad Americana de Astronáutica, el premio Ohtli que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, también el premio Outstanding Technical Contribution in Government Award.

BRENDA NATALIA PÉREZ

En 2017, la Agencia Espacial Mexicana firmó un convenio con la NASA para mandar al talento de nuestro país a diferentes estancias, uno de ellos fue el Brenda Natalia Pérez Pérez.

Brenda Natalia Pérez estudió Ingeniera Mecánica y Espacial, es originaria del estado de Chihuahua. Logró participar en un programa de investigación llamado "Rotorcraft Aeromechanics" donde trabajó con científicos e ingenieros de la NASA en actividades de investigación de aeromecánica.

La joven fue postulada para la NASA por la Universidad Regional del Norte, destacó por contar con las calificaciones más altas de su generación y diferentes menciones honoríficas.

KATIA LÓPEZ

Katia López estudió Ingeniería en Mecatrónica en el TecMilenio, al igual que sus antecesoras la mexicana logró llegar a la NASA y cumplir su sueño.

Fue seleccionada para participar en el International "Air and Space Program 2020", que organiza la NASA, y que convoca a los mejores talentos universitarios para desarrollar sus proyectos.

Katia López abandonó la carrera de medicina para innovar e inventar herramientas desde cero que pudieran apoyar su otra misión que es mejorar la calidad de vida de aquellas personas que necesitan de cuidados. La joven se inscribió en la página de la NASA y cuando tuvo una entrevista explicó que el proyecto que ella desarrollará tiene que ver con la creación de un robot asistente para adultos mayores.

Foto: Expansión Mujeres

