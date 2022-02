Matemáticas de cupido: ecuación predice qué tan cerca está el amor de tu vida

En febrero se respira amor pues es el mes en que se celebra San Valentín, pero para los que no tiene pareja y están en busca de su media naranja hay una ecuación que les ayudará a encontrar al amor de su vida.

En el 2010, el matemático Peter Backus se hizo esta misma pregunta y para calcular la probabilidad de encontrar a su pareja perfecta en Londres adaptó la ecuación de Drake, que estima el número de civilizaciones evolucionadas en la galaxia.

Para encontrar a su pareja ideal, Backus primero eliminó a las mujeres que no vivían en Londres, a las que no entraban en su rango de edad, a las casadas, las que no tenían título universitario, las que no eran guapas para su gusto y a las que no lo encontraban guapo y las que, al final, le gustarían como para salir. En total encontró que sólo había 26 mujeres en el mundo con las que podría tener una cita.

En el portal Smartick que se especializa en que los jóvenes aprendan matemáticas, hicieron el ejercicio de Backus tomando como ejemplo a una mujer heterosexual de 30 años que busca pareja en la Ciudad de México, utilizando estadísticas del último Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

Cuántas parejas te tocan según esta ecuación matemática

G = N * fm * fc * fe * fr * ft *fo* fa

En esta ecuación:



G es el número de novios potenciales

N es la población de México: 126 014 024 personas

fm es el porcentaje de hombres en México: 47.8%

fc es el porcentaje de hombres en la CDMX: 47.8%

fe es el porcentaje de hombres entre 25 y 49 años en la CDMX: 18.5%

fs es el porcentaje de personas solteras en la CDMX: 38.1%

fr es el porcentaje de población con educación superior en la CDMX: 35%

fa es el porcentaje de hombres que la mujer podría encontrar atractivos: 5%

34,753 = 126 014 024 * .48 * .48 * .18 * .38 * .35 *.05

¿Esto significa que existen 34,753 parejas potenciales en la CDMX? No exactamente, al número de hombres que cumplen con estos requisitos básicos habría que multiplicarlo por el porcentaje de hombres que podrían encontrar a la mujer atractiva (supongamos 20%) y por el porcentaje de hombres con los que se llevaría bien (supongamos 10%). Por ejemplo:

Entonces habría en toda la Ciudad de México 695 parejas potenciales para la protagonista de este ejercicio. Claro que, si eres una persona que pone muchos "peros" a la hora de encontrar pareja y añades más variables, la probabilidad disminuye. Sin embargo, existen otros aspectos difícilmente cuantificables, como el sentido del humor o la empatía, que pueden cobrar mayor relevancia.

Las matemáticas en el amor son un ejercicio interesante, pero no una sentencia. De acuerdo con Hannah Fry, autora del libro "Matemáticas para el Amor", Peter Backus se casó tiempo después de haber hecho este ejercicio y eso que su cálculo matemático fue de 26 personas.

Así que no desesperes, tu pareja perfecta está más cerca de lo que imaginas.

