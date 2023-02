Algunos de los títulos gratis confirmados que llegan al servicio en este mes de febrero fueron los siguientes:

OlliOlli: World

Mafia: Definitive Edition

Evil Dead: The Game

Destiny 2: Más allá de la luz

Además, hace unos días se confirmaron los rumores y febrero será el mejor mes en la historia de PlayStation Plus en sus suscripciones Deluxe y Extra en México por la calidad de títulos que se integran al servicio.

Horizon Forbidden West | PS4, PS5

La tierra se muere. Las rugientes tormentas y una desolación imparable causan estragos entre lo que queda de la humanidad, unas cuantas tribus dispersas, mientras nuevas y temibles máquinas merodean por sus fronteras. La vida en la Tierra se enfrenta a una nueva extinción y nadie sabe por qué.

The Quarry | PS4, PS5

Durante la puesta de sol del último día del campamento de verano, los consejeros de la cantera Hackett hacen una fiesta para celebrar. Sin embargo, la situación da un giro inesperado hacia lo peor.

Los planes de fiesta de los adolescentes se convierten en una impredecible noche de horror tras ser perseguidos por habitantes locales ensangrentados y algo aún más siniestro. Juega como uno de los nueve consejeros de este emocionante relato cinemático, en el que cada decisión determina tu historia.

Resident Evil 7 Biohazard | PS4

Este es un juego de survival-horror en el que los jugadores asumen el papel de Ethan, un hombre en busca de su esposa desaparecida en una mansión abandonada.

El peligro y el aislamiento emanan de las decrépitas paredes de una granja abandonada en el sur de los Estados Unidos. "7" marca un nuevo comienzo para los juegos de terror y supervivencia, así como un cambio total de modelo con la aterradora y envolvente perspectiva de jugador "vista aislada".

Outriders | PS4, PS5

Juego de rol y disparos cooperativo para 1-3 jugadores ambientado en un universo de ciencia ficción original, oscuro y salvaje. Mientras la humanidad perece en las trincheras de Enoch, tú crearás a tu propio Outrider y te embarcarás en una aventura por un planeta hostil.

Scarlet Nexus | PS4, PS5

Scarlet Nexus es una aventura de acción a cargo de Bandai Namco para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series. En un futuro lejano, se descubre una hormona psiónica en el cerebro humano que otorga a las personas unos poderes extrasensoriales que cambian el mundo tal y como lo conocemos.

Borderlands 3 | PS4, PS5

Borderlands 3 es la tercera entrega numerada del título de acción cooperativa en primera persona Borderlans a cargo de Gearbox y 2K Games para PC, PlayStation 4, Xbox One y Stadia. Vence a los siameses Calypso y evita que unan a los bandidos y obtengan el poder supremo de la galaxia.

Solo tú, un busca cámaras en busca de emociones fuertes, tienes el arsenal y los aliados que hacen falta para acabar con ellos.

Tekken 7 | PS4

Desarrollado con Unreal Engine 4, Tekken 7 incluye increíbles batallas cinemáticas y narrativas en 3D, y duelos intensos con innovadoras mecánicas de pelea. Ajusta viejas cuentas y lucha por el control de un imperio global con un catálogo de más de 30 personajes jugables.

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

En Ace Combat 7: Skies Unknown, asumes el rol de un as, un piloto de combate de élite con la misión de patrullar el espacio más abierto e intimidante de todo el mundo: el cielo.

Elige tu avión entre una serie de modelos actuales auténticos y futuristas, y cárgalos con un arsenal de armas superpoderosas de tecnología avanzada, mientras los acontecimientos te conducen a enfrentamientos aéreos cada vez más peligrosos.

Otros títulos que llegan en febrero a PlayStation Plus Deluxe y Extra en México:

Earth Defense Force 5 | PS4

Oninaki | PS4

Lost Sphear | PS4

I am Setsuna | PS4

The Forgotten City | PS4. PS5

Destroy All Humans! | PS4

The Legend of Dragoon | PS1

Wild Arms 2 | PS1

Harvest Moon: Back to Nature | PS1

Todos los juegos mencionados se integran al servicio a partir del martes 21 de febrero.

Los juegos gratis de PS Plus de marzo de 2023

De forma oficial, no sabemos cuáles serán los juegos gratis de PS Plus de marzo de 2023, pero eso no quiere decir que no hayan surgido rumores y posibles filtraciones.