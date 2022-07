El especialista en fenómenos extraterrestres, Jaime Maussan, arremetió en contra de la colombiana Mafe Walker por no ofrecer pruebas que verifiquen que verdaderamente se puede comunicar con seres extraterrestres.

Durante un encuentro con la prensa, el presentador de Tercer Milenio, fue cuestionado acerca de Mafe. No obstante, su reacción inmediata fue molestarse y pedirle a los medios no mencionarla.

"Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no (hablemos de ella)", dijo Jaime.

El periodista invitó a su público en no creer en Walker, añadiendo que es difícil tomarla en serio, y que a pesar de que él no duda en que exista vida en otros planetas.

"No tiene ningún fundamento, cómo la vamos a tomar en serio, digo soy periodista, soy más escéptico de lo que ustedes consideran, yo necesito pruebas, necesito evidencias y no tengo ninguna con esta persona, la respeto, es respetable lo que ella hace, pero hasta el momento no es serio, porque no lo puede demostrar", expresó.

aemz