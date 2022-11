En la madrugada de este martes se apreció el último eclipse total de Luna, especialmente en Australia y China, se pudo ver el fenómeno.

El eclipse parcial comenzó a las 3:09 am CST, llegando a su punto álgido a las 4:16 am y terminó a las 5:42 am. El eclipse parcial se reanudó para finalizar hasta las 6:49 am.

¿Cómo es un eclipse de total de Luna?

Durante un eclipse lunar total, la Tierra proyecta una sombra completa, llamada umbra, sobre la Luna.

La sombra de la Tierra se clasifica en dos partes: la umbra la cual corresponde a la parte central de la sombra donde la luz directa del Sol está completamente bloqueada, y la penumbra, la parte más externa de la sombra donde la luz está parcialmente bloqueada.

Los eclipses lunares solo son posibles cuando las órbitas se alinean de modo que la Luna está directamente detrás de la Tierra en relación con el Sol.

¿Por qué la luna se pinta roja?

Esta coloración se debe a la refracción, filtrado y dispersión de la luz por parte de la atmósfera de la Tierra.

La dispersión de la luz es la misma por la que los amaneceres y los atardeceres el cielo adquiere ese color rojizo y se produce cuando la luz del Sol choca con los gases de la atmósfera terrestre y, debido a su longitud de onda más corta, la luz azul se filtra, pero la luz roja no se dispersa fácilmente debido a su longitud de onda más larga.

¿Cuándo será el próximo eclipse?

Estos eventos normalmente se dan cada 1.5 años en promedio, pues el siguiente no ocurrirá otra vez hasta dentro de tres años.

En cuanto a próximas apreciaciones astronómicas, el siguiente eclipse será el 5 de Mayo de 2023, le seguirá uno parcial el 28 de octubre, luego uno penumbra en las Américas (el 25 de marzo de 2024), llegará el parcial el 18 de septiembre de ese año y; finalmente, otra ´luna de sangre´ el 14 de marzo de 2025 (perceptible en Europa, África Occidental, América y el Pacífico.

aemz