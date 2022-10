Este martes 25 de octubre de 2022, algunas regiones del mundo podrán disfrutar por algunos minutos de un eclipse parcial de sol.

El eclipse solar será visible en toda Europa, el noreste de África y el oeste de Asia.

Es muy importante saber que nunca se debe mirar al Sol directamente, ya sea cuando se está produciendo el eclipse o no. Hacerlo conlleva ciertos riesgos que pueden dañar gravemente los ojos.

Lo recomendable es que sólo se debe mirar al Sol si se dispone de un filtro homologado o de unas 'gafas de eclipse' homologadas por la Unión Europea para ser utilizadas para la observación solar .

¿Qué es un eclipse solar?

Se trata del momento en que el satélite natural se coloca entre la Tierra y el Sol, impidiendo el paso de luz, para ello, estos tres elementos deben encontrarse alineados.

¿Dónde será visible?

El fenómeno sólo será accesible para los habitantes de Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, India y el oeste de China.

¿Se podrá ver en México?

Desafortunadamente, el fenómeno astronómico no será perceptible en México. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda disfrutar por otra vía. La NASA realizará un en vivo de este acontecimiento en su cuenta de YouTube.

