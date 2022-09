En el marco del Día del Gamer, celebrado este lunes 29 de agosto, The CIU reveló información sobre la población que juega videojuegos en México. Los datos son contundentes: cada vez hay más gamers en grupos con mayor edad, pues ahora uno de cada dos personas, de entre 31 y 40 años en el país, se identifica a sí mismo como "videojugador" o gamer.

A través de una publicación, el director de The CIU, Ernesto Piedras, explicó que la industria ha evolucionado hacia títulos ya no solamente enfocados en temáticas infantiles, por lo que ahora "los videojuegos no están destinados únicamente al segmento de niños y adolescentes como en sus primeras décadas de desarrollo".

A detalle, por grupo de edad, casi nueve de cada 10 personas menores de 20 años se considera como gamer, cifra que baja a 7 para el grupo entre 21 y 30 años. El detalle está en el siguiente gráfico de The CIU:

En suma, la consultora estima que México tiene 65.9 millones de gamers de seis años o más, equivalente al 56.5% de la población de 2022. La gran mayoría son jugadores desde smartphone, dado que el dispositivo tiene un 79.8% de preferencia. Le siguen consola con 20.5%, PC con 6.7% y tablet con 6.2%.

El pronóstico de The CIU es que la adopción de videojuegos en los grupos con mayor edad continúe incrementándose con el paso de los años. Las claves son "el desarrollo de habilidades tecnológicas y la creciente preferencia por esta vía de entretenimiento".

La industria de videojuegos acumuló ingresos por 16,920 millones de pesos durante la primera mitad del 2022. Siete de cada 10 pesos corresponde a ingresos por juegos y suscripciones y tres a venta de consolas.

Con información de Xacata

rst