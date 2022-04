¿Cómo funciona? TikTok agrega el botón de "no me gusta"

TikTok es una de las plataformas más famosas del entretenimiento, su crecimiento ha sido impresionante por ello constantemente se está actualizando para tener nuevas herramientas para los creadores.

La aplicación ha decidido agregar una de las funciones más polémicas en las redes sociales, el botón de "no me gusta" botón que los usuarios podrán utilizar para indicar que algo no es de su agrado y así el algoritmo no vuelva a mostrarles contenido relacionado.

El botón de "no me gusta" de solamente estará disponible en los comentarios con el objetivo de que las personas se sientan más en control de lo que quieren ver, de acuerdo con la empresa en una publicación donde realizo un informe sobre sus pautar comunitarias.

La red social no ha dado más detalles acerca de esta nueva función, sin embargo; se sabe que los usuarios no podrán ver el conteo de cuántos "no me gusta" tiene el comentario.

Comenzamos a probar una forma de permitir que las personas identifiquen los comentarios que creen que son irrelevantes o inapropiados. Esta retroalimentación de la comunidad se sumará a la gama de factores que ya usamos para ayudar a mantener la sección de comentarios consistentemente relevante y un lugar para un compromiso genuino. Para evitar crear malos sentimientos entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores, solo la persona que registró un no me gusta en un comentario podrá ver que lo ha hecho.

La app de origen chino fue lanzada en 2016 teniendo la idea bastante clara de que quería transmitir, si bien desde un inicio no tuvo el éxito que se esperaba la pandemia le ayudo a que sus usuarios incrementaran colocándose como una de las redes sociales más importantes del mundo.

(Karen Manjarrez)