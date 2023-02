Los creadores de Instagram lanzan una nueva aplicación al mercado, Artifact y, según ha adelantado 'Platformer', es algo así como un "TikTok para texto".

Recordemos que Kevin Systrom y Mike Krieger fundaron Instagram en 2010, una app de éxito que fue comprada por Facebook dos años después. Ahora, regresan con esta nueva red social para mantenerte informado.

Algunos internautas han señalado a Artifact que será la próxima competidora de Twitter, eso sí, tal como sucede en TikTok y otras apps, el software aprenderá nuestras preferencias e intereses para mostrarnos más contenido.

¿Cómo funciona Artifact?

Artifact busca ofrecer un hilo de noticias a los usuarios, los cuales los encontrarán gracias a su algoritmo basado en aprendizaje automático. Busca aprovechar el hecho de que cada vez más usuarios leen información y ven noticias a través de redes sociales en vez de plataformas más convencionales como radio o televisión.

Esta nueva app cuenta con dos tipos de cronologías, siguiendo el modelo de la plataforma china de vídeos en vertical. En un primer muro, los usuarios verán los artículos compartidos por las personas que siguen. El segundo estará impulsado por un algoritmo que aprenderá a reconocer los intereses de los usuarios y a recomendarles contenido informativo de forma personalizada.

Artifact permitirá seguir usuarios y publicar artículos propios, para luego también recibir mensajes directos de amigos y seguidores.

¿Cuándo se lanza?

Por el momento, la app está en beta privada, pero los usuarios ya pueden intentar conseguir un acceso en este enlace añadiendo su número telefónico.

"Vi ese cambio y pensé, oh, ese es el futuro de las redes sociales. Estos gráficos no conectados; estos gráficos que se aprenden en lugar de crearse explícitamente. Y lo que me resultó más gracioso fue que, mientras miraba a mi alrededor, me preguntaba: ¿Por qué no sucede esto en todas partes en las redes sociales? ¿Por qué Twitter todavía se basa principalmente en el seguimiento? ¿Por qué también lo hace Facebook?", reveló Kevin Systrom.

