¡Es oficial! Se ha confirmado el acuerdo que fue anunciado a finales del año pasado, abriendo la puerta a la llegada de otros juegos de Xbox a las consolas de Nintendo.

Microsoft y Nintendo formalizan el acuerdo de 10 años por Call of Duty, y más juegos de Xbox, a pocas horas de la audiencia en Bruselas por la compra de Activision Blizzard, se ha sabido que Microsoft y Nintendo formalizan el acuerdo de manera oficial.

La última vez que un juego de la franquicia llegó a una consola de Nintendo fue en 2013, con un port de Call of Duty: Ghosts para Wii U.

Microsoft y Nintendo juntos

El anuncio de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft a principios del año pasado sacudió por completo la industria de los videojuegos, dando que hablar durante los meses sucesivos debido a disputas varias, principalmente entre la propia compañía norteamericana y Sony.

Así lo afirma nada menos que el propio Brad Smith, vicepresidente de Microsoft, que de esta manera lo ha comunicado en Twitter. "Hemos firmado un contrato de 10 años para llevar juegos de Xbox a jugadores de Nintendo".

"Llegará el mismo día que a Xbox, con todas las características y contenido", dice este comunicado", publica.

"Así podrán experimentar Call of Duty de la misma manera que lo hacen los jugadores de Xbox y PlayStation. Estamos comprometidos a llegar a acuerdos a largo plazo similares para llevar Call of Duty a otras plataformas, dando más elecciones a más jugadores", da a conocer.

Dice Smith, insinuando que Call of Duty podría no ser el único juego de Xbox Game Studios en llegar a consolas Nintendo. "Esto es parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y Activision, como Call of Duty, a más jugadores en más plataformas".

Ante todo esto, cabe mencionar que el videojuego más famoso de Nintendo, Mario Bros, llegará a plataformas de Xbox. Salvo a que nos guarden una sorpresa por ambas compañías.

Microsoft en defensa contra la Unión Europea

Este martes Microsoft anunció que batallará contra la FTC en los tribunales para completar la compra de Activision. "Nos hemos comprometido desde el primer día a abordar las preocupaciones de competencia, incluso al ofrecer a principios de esta semana concesiones propuestas a la FTC", afirmó Brad Smith

Esta transacción es la más grande que se ha hecho en la historia de los videojuegos y ha sido controvertida por los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos.

La compra por 68 mil 700 millones de dólares en efectivo permitiría a Microsoft suprimir a sus competencias directas en el mercado de los videojuegos, señaló la la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) al solicitar el bloqueo de la transacción.

aemz