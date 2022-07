Whatsapp sigue siendo una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas y la versión Whatsapp Plus se ha vuelto muy popular, por lo que daremos a conocer paso a paso cómo descargar esta app para disfrutar de todas las funcionalidades que tiene para los celulares con sistema Android.

Lo primero que debe hacerse es descargar la APK e instalarla, recuerda que la opción de instalación a fuentes desconocidas debe estar activada. La ruta es la siguiente: ir a Ajustes- Seguridad-Fuentes desconocidas y finalmente aceptar. Al terminar, debes ejecutar el archivo .apk, todo estará listo para que puedas comenzar a usar la app.

REQUISITOS PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS

Primero, necesitas un smartphone con sistema operativo Android, además de contar con servicio de datos o estar conectado a una red que te permita descargar el APK de WhatsApp Plus. Es importante contar con espacio suficiente en el teléfono pues el peso de la aplicación es de entre 40 y 50 MB, sin contar lo que pesen los archivos y chats que ya están en tu cuenta de WhatsApp.

LOS BENEFICIOS

Esta versión de WhatsApp ofrece más funcionalidades de personalización como son:

- Programar mensajes

- Desativar funciones de lectura y seleccionar qué contactos lo pueden ver.

- Mayor cantidad de emoticons

- Activar el modo avión

- Mayor capacidad en envío de archivos multimedia que llega hasta 50 MB.

- Cambiar color y tipo de letra en los chats

Mientras que las desventajas de contar con WhatsApp Plus como no es una app oficial tu cuenta podría ser bloqueada y no podrías utilizar de nueva cuenta tu número.

kach