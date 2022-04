Ahora en WhatsApp podrás reaccionar a mensajes con diferentes emojis

Desde que Mark Zuckerberg anuncio la llegada del Metaverso en donde Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp forman parte, aparecieron nuevas actualizaciones que ayudan a conectar a los usuarios con sus amigos.

Desde hace un tiempo en Messenger ya tenía la opción de poder reaccionar a los mensajes con "me encanta", "me divierte", "me entristece" y "me enoja", ahora con la nueva actualización de WhatsApp se podrá reaccionar a mensajes con diferentes emojis.

De acuerdo con el portal WABetaInfo especializado en la conocida mensajería instantánea, esta nueva herramienta permitirá reaccionar a los mensajes no solo con las reacciones que ya conocemos sino también con otros emojis que el usuario desee.

Según el sitio web, aun no se sabe cuándo llegará esta nueva función, sin embargo, se sabe que está en su última fase de prueba lo cual se espera que llegue muy pronto a todos los usuarios.

Una noticia que también revelo WABetaInfo es que cuando se activen las reacciones en WhatsApp también las podrás eliminar si así lo deseas, pero una vez que lo hagas ya no volverás a poder activarlas de nuevo.

Si deseas probar esta nueva función puedes hacerlo desde APKmirror la aplicación en donde están las pruebas beta de diferentes redes sociales.

(Karen Manjarrez)